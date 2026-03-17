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EX-PRESIDENTE Carlos Bolsonaro publica foto do pai em hospital e diz que situação 'é muito delicada' Carlos diz que Bolsonaro foi transferido para uma unidade semi-intensiva, mas a pneumonia bacteriana persiste

O ex-vereador Carlos Bolsonaro publicou uma foto do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no Hospital DF Star, em Brasília, na noite de segunda-feira (16) e afirmou que o estado de saúde do ex-chefe do Executivo ainda "é muito delicado".

Em uma publicação no X, Carlos diz que Bolsonaro foi transferido para uma unidade semi-intensiva, mas a pneumonia bacteriana persiste, "mantendo sua respiração muito debilitada".

"Isso também tem afetado sua voz, equilíbrio e a condição de seus pulmões, que seguem sob observação permanente. Seu estado continua muito delicado e está sendo monitorado constantemente para evitar qualquer nova piora no quadro", escreveu.

Segundo o filho do ex-presidente, Bolsonaro tem dificuldade para conversar e os soluços permanecem.

Carlos Bolsonaro publicou foto no X | Foto: X Carlos Bolsonaro/Reprodução

"Todo o processo de observação segue sensível e necessário Seguimos preocupados, mas tenho certeza de que as boas energias e orações enviadas por todos ajudam e o fazem se sentir mais forte", disse.

O último boletim médico do ex-presidente, divulgada na manhã de segunda-feira, 16, informou que Bolsonaro apresentou melhora desde domingo, 15. O ex-presidente permanece internado, mas está demonstrando "recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios", com o uso de antibióticos.

Ainda segundo o hospital, Bolsonaro "segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora".

O ex-presidente foi internado na manhã de sexta-feira, 13. Segundo os médicos, os exames confirmaram "broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa", ou seja, uma infecção bacteriana nos dois pulmões, causada pela entrada de líquido do estômago ou da boca nas vias respiratórias.

Ele foi atendido na prisão pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por volta das 8h. Na ocasião, em nota enviada ao Estadão, o Samu informou que o ex-presidente apresentava "caso clínico sugestivo à pneumonia queixando-se de falta de ar". Ele chegou ao Hospital DF Star por volta das 9h, em uma operação do Samu em conjunto com o Corpo de Bombeiros e com apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

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