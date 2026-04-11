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crítica Carlos Bolsonaro reclama de 'inércia' de Valdemar e cobra mais empenho na campanha de Flávio Pré-candidato ao Senado por Santa Catarina fez uma série de publicações nas redes cobrando o presidente do PL

O ex-vereador e pré-candidato a senador por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL), publicou mensagens nas redes sociais em que se queixou e fez cobranças ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Nas postagens, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro reclama do que chama de inércia do dirigente partidário e também cobra uma participação maior na campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente e irmão de Carlos.

“Valdemar, me ajude a te ajudar, antes que seja tarde… pelo amor de Deus! Está ficando feio para o partido que está preferindo não ver o que está acontecendo dentro de casa. Isso é um absurdo. Mas por que tanta inércia? Difícil entender. Vai ver é só coincidência…”, disse Carlos em uma postagem divulgada neste sábado.

O pré-candidato não cita um episódio específico que tenha motivado a reclamação.

Nessa sexta-feira, Carlos fez outra postagem direcionada ao presidente do PL. Na ocasião, ele comentou sobre uma ação eleitoral que acusa Flávio de campanha antecipada nas igrejas.

“A democracia venezuelana funcionando a todo vapor desde 2022. Mais uma excelente oportunidade de demonstrar a união e defender, com a verdade, Flavio Bolsonaro . Vamos utilizar o engajamento para isso. Vamos acionar a todos, Valdemar! Vamos, vamos, vamos!”.

As mensagens acontecem em meio a uma disputa interna entre aliados da campanha de Flávio de Bolsonaro. Integrantes do grupo bolsonarista passaram por uma série de desavenças públicas nos últimos dias.

A mais recente delas foi entre o senador Jorge Seif (PL-SC) e o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). O embate começou quando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), convocou sessão para analisar o veto ao PL da Dosimetria, que reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso após ser condenado por liderar uma trama golpista.

Com a data da sessão marcada, Seif disse que “pressão de internet é ótima pra like e monetização”, “mas não é efetiva”. Dias antes, Nikolas havia feito um vídeo pressionando Alcolumbre a marcar a sessão. Em resposta, o deputado chamou seu colega de partido de “vagabundo”.

No último final de semana, Nikolas também foi alvo de críticas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), irmão de Carlos e Flávio.

A briga começou quando Nikolas compartilhou um vídeo de um perfil chamado "Space Liberdade", onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizava o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que o Pix era do Brasil.

Ao comentar a postagem, Nikolas afirmou que quem criou a transação bancária foi o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Apesar do tom bolsonarista do comentário, Eduardo criticou Nikolas por avaliar que ele estava usando o alcance que possui nas redes para reverberar perfis opositores a Jair Bolsonaro. Eduardo também reclamou que Nikolas faz “risinho de deboche” e virou uma “versão caricata de si mesmo”.

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