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Partido Liberal Carlos Bolsonaro se desculpa com Ana Campagnolo após racha no PL de SC "Temos coisas muito mais importantes do que nós. Temos um Brasil para resgatar por nossos filhos! Bola para frente!", escreveu o filho do ex-presidente

Carlos Bolsonaro (PL) pediu desculpas à deputada estadual Ana Campagnolo (PL-SC) durante reunião do partido na noite de segunda-feira, 4. O PL catarinense enfrenta um racha após o anúncio de que o filho de Jair Bolsonaro (PL) seria pré-candidato a uma das vagas ao Senado por Santa Catarina. Em suas redes sociais, Carlos confirmou que pediu desculpas à deputada e afirmou que há outras prioridades no momento.

"Temos coisas muito mais importantes do que nós. Temos um Brasil para resgatar por nossos filhos! Bola para frente!", escreveu.

O racha entre os colegas de partido começou com a formação da chapa do Senado por Santa Catarina, ao final do ano passado. Como Carlos não é do Estado, a decisão de sua pré-candidatura desagradou lideranças locais, principalmente Campagnolo. A deputada disse que a vaga da deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) na disputa ao Senado teria sido "dada" a Carlos Bolsonaro (PL-RJ).

O governador Jorginho Mello, que tentará a reeleição queria o senador Esperidião Amin (PP-SC) em sua chapa. A segunda vaga era almejada por De Toni, mas ela enfrentou resistência, já que Bolsonaro queria que Carlos concorresse ao Senado por Santa Catarina.

O impasse levou Caroline de Toni a articular uma possível mudança de partido. Como mostrou a Coluna do Estadão, ela relatou ter recebido convites do Novo e de outros partidos, como União Brasil, Republicanos, MDB e a legenda do MBL, Missão.

Ana Campagnolo declarou que seriam "duas vagas que o partido dividiu entre PL e PP. O PP vai manter a candidatura do Amin como sempre foi. A vaga do nosso PL era da deputada Carol, agora será dada ao Carlos", escreveu, demonstrando descontentamento com a chapa.

Carlos Bolsonaro reagiu desmentindo a deputada estadual. "Não sejam mentirosos! Absolutamente nada do que essa menina está falando é verdade. Quanta baixaria! Lamentável!", comentou. Ele então esclareceu que "os pré-candidatos de Jair Bolsonaro ao Senado Federal são Carol e Carlos Bolsonaro". Assim, Esperidião Amin ficou de fora da chapa de Jorginho.

Os dois parlamentares seguiram trocando indiretas nas redes sociais. Campagnolo chegou a ser acusada de publicar uma foto "recortada" em seu perfil no Instagram para "excluir" Carlos. Ela desmentiu posteriormente.

Na segunda-feira, Carlos e Campagnolo se reuniram em Santa Catarina a convite do governador Jorginho Mello (PL) para alinhamento antes da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Estado.



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