Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro volta à Câmara do Rio pela primeira vez após nascimento da filha Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, vereador havia faltado a seis sessões plenárias neste ano. No retorno, ele votou contra homenagem à presidente do PT

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) retornou à Câmara Municipal do Rio, nesta terça-feira (7), e participou de sua primeira sessão plenária neste ano. Carlos havia faltado a todas as seis sessões realizadas desde o dia 15 de fevereiro, quando os vereadores retornaram do recesso legislativo. Dois dias antes, havia nascido nos Estados Unidos a primeira filha de Carlos, segundo o blog da colunista do Globo Malu Gaspar.

O regimento da Câmara prevê licença-paternidade de 20 dias, prazo que se esgotou no último sábado no caso de Carlos. De acordo com a Câmara, o vereador ainda não havia apresentado o pedido de licença até a última semana, o que fez com que acumulasse seis faltas. Carlos tem até o fim do mês para regularizar suas frequências.

A filha de Carlos, Júlia, nasceu em Washington, capital dos Estados Unidos, no último dia 13. A mãe, Martha Seillier, foi secretária do Programa de Parcerias de Investimento (PPI) no governo de Jair Bolsonaro (PL), pai de Carlos. Bolsonaro está em outra cidade dos Estados Unidos, Orlando, desde o fim de dezembro. Ele viajou às vésperas da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência.

Em sua primeira sessão do ano, Carlos votou contra um requerimento que tinha como intuito homenagear a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, com o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto.

Apesar de três votos contrários, o requerimento foi aprovado e a aliada de Lula receberá a homenagem por ter, de acordo com a justificativa do projeto, “sua vida dedicada às lutas populares e à transformação social”.

Carlos não usou a tribuna em nenhum momento e passou a maior parte da sessão em conversa com outros colegas. Ele não quis dar entrevista ao GLOBO.

A ausência neste início de 2023, após o nascimento da filha, não foi a primeira vez em que Carlos se afastou de seu mandato. Durante a presidência do pai, ele esteve fora da Câmara por dez dias para comparecer a eventos em Brasília. No ano passado, ele chegou a se licenciar das atividades legislativas, sem vencimentos, para participar da campanha à reeleição de Bolsonaro.

