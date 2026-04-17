Carlos Costa defende política como instrumento de transformação

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Percorrer todas as regiões do estado, com o objetivo de ouvir demandas locais e contribuir na construção de um plano de governo "plural". Este é o objetivo do pré-candidato a vice-governador de Pernambuco na chapa encabeçada por João Campos (PSB), Carlos Costa (Republicanos). Em entrevista à Folha de Pernambuco, Costa afirmou que a experiência de rodar Pernambuco ao lado do socialista tem sido "muito positiva" e marcada pela receptividade da população. "Em todos os cantos que nós andamos, eu e o futuro governador João Campos, a gente tem sido muito bem recebido", destacou.

De acordo com Carlos Costa, a estratégia da pré-campanha passa por um processo de escuta ativa, levando em conta as diferenças regionais. Ele cita, por exemplo, desafios específicos do Sertão do Araripe. "Pernambuco é um estado muito diverso, onde existem problemas diferentes em cada região. A gente percebe uma dificuldade muito grande na distribuição de água no Sertão do Araripe", afirmou, ao defender que as soluções devem partir do diálogo direto com a população e lideranças locais.

Nesse contexto, o pré-candidato também tem participado de encontros com setores produtivos em diversas regiões. A proposta, segundo ele, é integrar as demandas econômicas ao planejamento do governo. "A gente vai fazer escutas em todas as regiões de Pernambuco, com encontros com o setor produtivo de cada região, para ouvir as demandas", explicou, ressaltando que a construção do programa tem contado com apoio do deputado federal Pedro Campos (PSB).

Na área de educação, Carlos Costa afirma que pretende contribuir com a experiência acumulada ao longo de duas décadas na gestão do ensino privado. "Estou levando minha experiência no setor educacional, tenho muitas contribuições para dar, por exemplo, no ensino médio do estado de Pernambuco", disse. Ele também defendeu maior atenção a modelos de gestão e inovação no setor público, incluindo o avanço de parcerias com a iniciativa privada.

Outro ponto destacado pelo pré-candidato é a necessidade de ampliar concessões e parcerias público-privadas (PPPs) em Pernambuco. Para ele, o estado está atrás de outras unidades da federação nesse campo. "O estado de Pernambuco ficou para trás em relação a concessões e PPPs. O estado do Piauí tem um avanço muito maior do que o nosso", avaliou, defendendo que essas ferramentas podem contribuir para melhorar serviços e infraestrutura.

Ao comentar sua trajetória e o papel da política, Carlos Costa reforçou a visão de que a atividade deve ser um instrumento de transformação social. "A política é uma arte de, de fato, melhorar a vida das pessoas", afirmou. Ele também fez referência ao legado do ex-governador Eduardo Campos, destacando sua capacidade de gestão e compromisso social. "Ele tinha um olhar social e cuidava da política, conseguia entregar gestão na ponta", disse, acrescentando que a memória do ex-governador ainda mobiliza eleitores e inspira a construção da atual candidatura.

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