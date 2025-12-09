Ter, 09 de Dezembro

Carlos critica Centrão após resistências à candidatura de Flávio: 'Opera pelo interesse do mercado'

Vereador critica bloco, que aponta fragilidade do senador em pesquisas eleitorais

Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de JaneiroCarlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro - Foto: Câmara do Rio/Divulgação

O vereador do Rio Carlos Bolsonaro criticou nesta terça-feira o Centrão em meio a resistências do bloco sobre a candidatura à Presidência do senador Flávio Bolsonaro.

"O que realmente quer o Centrão? Certamente não é liberdade econômica de verdade, nem autonomia do cidadão. O projeto é outro - silencioso, mas evidente para quem presta atenção", escreveu nas redes sociais.

Na véspera, o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, havia afirmado que é amigo de Flávio, mas que é necessário encontrar uma candidatura que una a direita, o que ele acredita ser possível apenas com os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do Paraná, Ratinho Junior. Um jantar aconteceu na noite de segunda na tentativa de aparar arestas. Na sexta-feira, após Flávio anunciar a candidatura, a bolsa de valores operou em queda, e o dólar registrou alta.

Na manhã desta terça, Flávio afirmou que no encontro com Nogueira e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, os dirigentes partidários colocaram dúvidas sobre a capacidade de "tração" da sua candidatura ao Palácio do Planalto em 2026. Ele argumentou, porém, que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, reforçou nesta terça-feira que sua entrada na disputa eleitoral é "irreversível".

O parlamentar negou mal-estar com aliados do Centrão, devido ao fato de o anúncio da sua pré-candidatura ter sido feito sem aviso prévio a essas lideranças políticas e reforçou que dependerá do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para que seu nome tenha sucesso nas urnas.

— Sobre a reunião de ontem, foi positiva. Minha relação com Ciro, Rueda e outros nomes é muito boa. Eles se preocuparam com o meu nome, com base em pesquisas, de eu não tracionar. Meu nome está tracionado. Reforcei a eles que minha candidatura é irreversível, apresentei novos números de pesquisas, e ouvi a mesma mensagem do meu pai, Jair Bolsonaro (PL), na visita de hoje: é um movimento irreversível — disse Flávio após visitar o pai, que está preso na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília.

O senador disse que o projeto só irá à frente com a ajuda de dois aliados: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que era tido como favorito para representar Bolsonaro nas eleições do ano que vem, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com quem protagonizou embates públicos na última semana.

— Para mim, é mais do que importante termos um Tarcísio forte em São Paulo, estaremos mais juntos do que nunca nessa campanha. Dependemos um do outro. O meu pai pediu para agradecer, em seu nome e publicamente, às manifestações favoráveis dele. Conversei com a Michrele e preciso dela com o público feminino e evangélico. Não ficaremos desunidos. Meu pai está até mais disposto e sem soluços, ele ficou muito feliz ao saber que a nossa militância está em ebulição e agora tem um norte com o sobrenome Bolsonaro — afirmou.

Flávio disse ter "se tratado de uma confusão", a fala do último domingo, quando disse que a retirada do seu nome do páreo "tinha um preço". Na ocasião, o senador indicou que o preço a ser pago seria a aprovação da anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado, o que livraria Jair Bolsonaro. O ex-presidente está preso em Brasília após ter sido condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista.

— Foi um mal entendido. Eu quis dizer que meu preço era Jair Bolsonaro livre e nas urnas. Ou seja: não tem preço — retificou.

