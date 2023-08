A- A+

Ex-presidente Carlos diz que Bolsonaro cumpriu "todas as recomendações do TCU" no caso das joias Nas redes sociais, vereador alega que o entendimento sobre o que é item de 'natureza personalíssima ou de consumo direto do presidente' mudou

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) publicou um tuíte neste domingo dizendo que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, cumpriu "todas as recomendações" do Tribunal de Contas da União (TCU) no caso envolvendo as joias que recebeu de presente na época em que estava à frente do Palácio Planalto.

Na postagem, a primeira da família Bolsonaro sobre o tema após operação da Polícia Federal nesta sexta-feira, Carlos cita uma decisão do TCU para defender o pai na investigação sobre suposto esquema de desvio de joias. O vereador alega que o entendimento sobre o que é item de "natureza personalíssima ou de consumo direto do presidente" mudou e que, a partir disso, Bolsonaro devolveu os presentes recebidos.

A devolução das joias, no entanto, só se deu após a revelação de que representantes do governo tentaram trazer os presentes de forma ilegal para o Brasil. Em março, depois da repercussão, o plenário do TCU determinou por unanimidade que o ex-titular do Planalto devolvesse os itens.





Fora Carlos, todo o clã Bolsonaro silenciou sobre o tema após operação da Polícia Federal na última sexta-feira. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que dados "indicam a possibilidade" de que o esquema de desvio de presentes recebidos pela Presidência da República ocorreu por "determinação de Jair Bolsonaro", implicando diretamente o ex-chefe do Executivo. Como mostrou a colunista do Globo Malu Gaspar, aliados de Bolsonaro identificaram na decisão de Moraes risco de prisão do ex-presidente.

Em entrevista de 1h20min ao canal bolsonarista Te Atualizei, que foi ao ar neste domingo, o ex-titular do Palácio do Planalto não falou sobre a investigação. Ele discursou sobre o legado de seu governo e atacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mais cedo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais para divulgar um calendário com fotos do pai.

