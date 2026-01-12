Seg, 12 de Janeiro

BOLSONARO PRESO

Carlos diz que Bolsonaro tem crise de azia na prisão na PF e posta foto do pai

Segundo o vereador, a defesa do pai vai protocolar um novo pedido de prisão domiciliar humanitária em função do quadro geral do ex-presidente

Carlos diz que Bolsonaro tem crise de azia na prisão na PF e posta foto do pai - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O vereador Carlos Bolsonaro usou seu perfil em rede social para dizer que neste domingo, 11, seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, voltou a se sentir mal na prisão da Polícia Federal. Carlos postou uma foto do pai de costas e informando que ele tem crises de vômito. Bolsonaro está preso numa cela especial para cumprir a pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Carlos diz que Bolsonaro tem crise de azia na prisão na PFCarlos diz que Bolsonaro tem crise de azia na prisão na PF - Foto: Reprodução/Redes Sociais

"Prezados, o médico do meu pai foi chamado hoje, domingo, 11 de janeiro de 2026, à prisão, após sermos informados de que suas crises persistentes de soluços evoluíram para um quadro de azia constante, o que o impede de se alimentar adequadamente e de dormir", escreveu em sua rede social.

Segundo o vereador, a defesa do pai vai protocolar um novo pedido de prisão domiciliar humanitária em função do quadro geral do ex-presidente.

"A foto anexa registra meu pai em intermináveis crises de vômito, decorrentes das sequelas da facada que sofreu, praticada por um antigo militante do PSOL, partido historicamente alinhado à facção política de Lula", diz Carlos.

O vereador voltou a criticar a condenação de seu pai pelo STF e listou os crimes pelas quais o ex-presidente está preso.

