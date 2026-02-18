A- A+

Saúde Carlos diz que encontrou Bolsonaro 'sonolento' e 'abatido' durante visita à Papudinha Ex-vereador também disse que ajudou o pai na organização do itens pessoas permitidos dentro da cela; ex-presidente está no local desde o mês passado

O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL-RJ) contou em suas redes sociais que fez uma visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está "sonolento" e "abatido". O relato foi feito, segundo ele, após uma visita nesta quarta-feira ao 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, apelidado de Papudinha. O ex-presidente é mantido no local desde o mês passado, quando foi transferido da Superintendência da Polícia Federal.

"Encontrei o presidente sonolento e abatido, obviamente se questionando sobre uma prisão que jamais deveria existir, já que não cometeu crime algum", escreveu no post. Na ocasião, Carlos disse que também organizou os livros enviados para o pai, utensílios de plástico e tampas das marmitas enviadas pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). "Mais um dia se passou, e minha preocupação só aumenta ao ver a normalização do que estão fazendo", completou. O ex-vereador também disse que "pode existir a qualquer momento um ponto de não retorno em relação à saúde de Bolsonaro".

Desde que foi transferido para a Papudinha, Bolsonaro passou a ter acompanhamento médico constante, visitas frequentes de advogados e conversas diárias com antigos subordinados. O local também se consolidou como ponto de validação política do bolsonarismo, onde cenários estaduais são apresentados, alianças são debatidas e decisões estratégicas recebem a chancela do ex-presidente.

Além de Bolsonaro, a Papudinha abriga outras autoridades, como o ex-ministro Anderson Torres e o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques. Antes deles, já ficaram encarcerados no local o ex-vice-governador do DF Benedito Domingos e o ex-secretário de Saúde Francisco Araújo.

