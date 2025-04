A- A+

APROXIMAÇÃO Carlos elogia Michelle Bolsonaro após desafeto entre os dois se tornar público Vereador afirmou que a ex-primeira-dama está cuidando do antigo chefe do Executivo de 'maneira excepcional', após ele passar por uma cirurgia abdominal

Filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro está cuidando do antigo chefe do Executivo de “maneira excepcional” e como uma “leoa”, após ele passar por uma cirurgia abdominal.

A declaração do parlamentar, durante live transmitida nesta terça-feira (22) no canal do pai no Youtube, representa um gesto de aproximação com a madrasta, após a exposição pública em março de um desafeto entre os dois.

Segundo o vereador, as atividades intestinais de Bolsonaro estão “começando a funcionar” neste oitavo dia após a cirurgia.

— Acredito que não vai demorar muito para o velho sair do hospital e voltar para a labuta diária. Difícil será segurá-lo. Essa foi a cirurgia mais agressiva desde a tentativa de assassinato e os problemas aqui fora são constantes, e não param de crescer. A Michelle está fazendo um papel fundamental de colocar um freio de vez em quando, porque a vontade dele de demonstrar a verdade é gigante, e ele passa por cima da própria saúde para isso — disse Carlos.

Em março, em entrevista ao jornalista Alexandre Garcia, a ex-primeira-dama havia admitido que ela e Carlos não se falam: “Não desejo nenhum mal para ele, mas é uma pessoa que eu não quero conviver”, disse, sem revelar os motivos da briga.

O próprio Bolsonaro reconheceu a rusga: “Tem um problema lá atrás. A Michelle tem seu gênio, talvez, algum problema de ciúme”, disse ao jornalista Leo Dias no mesmo mês.

Após anos de atrito, os primeiros sinais de uma aproximação entre o filho 02 e Michelle ficaram evidentes na manifestação bolsonarista na Avenida Paulista, no primeiro domingo de abril.

A ex-primeira-dama chamou Carlos e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para perto dela enquanto pedia “força” para Eduardo Bolsonaro, que se licenciou da Câmara dos Deputados e foi morar nos Estados Unidos.

Segundo a colunista do GLOBO Bela Megale, a aproximação recente de Michelle e Carlos pode ter reflexos diretos no xadrez político das eleições de 2026. A avaliação de membros do PL, partido que abriga toda família, é que a chance da ex-primeira-dama concorrer à Presidência aumenta se tiver uma relação pacificada com o enteado.

Bolsonaro internado

Internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o ex-presidente segue afastado de suas atividades públicas. Na live, Flávio citou a visita do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, à Bolsonaro nesta terça-feira.

Ao chegar no saguão do Hospital DF Star, Valdemar afirmou que tinha sido chamado pelo ex-mandatário e por Michelle e que não se enquadrava como “visita” por ser presidente da legenda.

A transmissão ao vivo foi promovida com a premissa de realizar o sorteio de três capacetes de grafeno da marca lançada pelo ex-presidente no mês passado. Bolsonaro chegou a participar da live diretamente do hospital e disse acreditar que terá alta na segunda-feira que vem.

Os sorteados irão receber o equipamento das mãos de Bolsonaro, assim que ele tiver alta médica. Antes da internação, Bolsonaro chegou a gravar um vídeo divulgando o sorteio:

— Comprando pela internet, você poderá ser um dos três sorteados a quem entregarei o capacete em sua cidade. Resistência e tecnologia na sua cabeça.

De acordo com o boletim médico mais recente, divulgado na tarde desta terça-feira, Bolsonaro mantém “boa evolução clínica” e tem “sinais efetivos de movimentação intestinal”.

"O Hospital DF Star informa que o ex-Presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Mantém boa evolução clínica, já apresenta sinais efetivos de movimentação intestinal, continua em jejum oral e com nutrição parenteral exclusiva.

Segue aumentado a intensidade da fisioterapia motora e medidas de reabilitação. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI", afirma o texto.

