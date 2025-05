Carlos Lupi pede demissão, e pernambucano Wolney Queiroz será o ministro da Previdência

A- A+

O ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT) anunciou demissão do governo no final da tarde desta sexta-feira (2). Sua gestão estava em crise desde que uma investigação revelou um esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o pedido de demissão do ministro de Lupi durante audiência no Palácio do Planalto e convidou o ex-deputado federal pernambucano Wolney Queiroz, atual secretário-executivo da Previdência, para ocupar o cargo de ministro.

A exoneração de Lupi e a nomeação de Wolney serão publicadas ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União.

"Entrego, na tarde desta sexta-feira (02), a função de Ministro da Previdência Social ao Presidente Lula, a quem agradeço pela confiança e pela oportunidade", escreveu Lupi em uma rede social.

Presidente licenciado do PDT, Lupi estava desde o início do governo, há dois anos e quatro meses, à frente do ministério que tem o INSS em sua estrutura.

