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Política Carlos Lupi: Trump é o grande mal da sociedade moderna e Lula pode ser a antítese O PDT é o primeiro partido da base de apoio ao petista a realizar sua convenção nacional e a declarar apoio à reeleição de Lula

O presidente do PDT, Carlos Lupi, disse nesta segunda-feira, 20, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "é o grande mal da sociedade moderna" e que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode ser a "antítese" a nível mundial do presidente norte-americano.

"Tem que estar claro para a sociedade que o Trump é o grande mal da sociedade moderna. É o que persegue, que faz guerra com interesse financeiro atrás e está fazendo do mundo uma destruição permanente dos princípios democráticos que a humanidade levou anos para conquistar. Lula pode representar a antítese do que Trump representa", declarou o presidente do PDT durante a convenção nacional do partido, em Brasília.

Lupi afirmou, ainda que acredita que Lula vencerá a disputa presidencial no primeiro turno.

"Escrevam, Lula vai ganhar esta eleição no primeiro turno, porque o povo brasileiro está acordando, vendo quem é quem. A cada dia o povo toma consciência dos males que fizeram", declarou.

O PDT é o primeiro partido da base de apoio ao petista a realizar sua convenção nacional e a declarar apoio à reeleição de Lula. O presidente da República chegou ao local por volta das 19h, pouco depois do fim de seu expediente no Palácio do Planalto. A equipe do presidente tem tomado cuidado para que ele cumpra agendas de campanha apenas depois das 18h para que não fique configurada nenhuma irregularidade.

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