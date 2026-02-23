A- A+

BRASIL Carlos reage após Valdemar dizer que não é só Bolsonaro quem decide no PL Líder partidário já havia rebatido ex-vereador sobre ex-presidente indicar nomes aos governos estaduais, o que seria atribuição da sigla

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) reagiu à declaração do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre o partido ser o responsável por definir os candidatos aos governos estaduais.



Neste sábado, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que seu pai confecciona "uma lista de pré-candidatos ao Senado, aos governos e a outras participações políticas igualmente relevantes", o que foi prontamente rebatido por Valdemar. Para Carlos, a postura do líder partidário demonstra o interesse em deixar Bolsonaro "isolado" no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado.

Carlos visitou o pai na prisão no sábado, ao lado de outros parlamentares, no mesmo dia em que divulgou que seu pai está elaborando uma lista. Horas depois, em entrevista ao portal Poder360, Valdemar disse que a atribuição de Bolsonaro é indicar apenas os nomes ao Senado, enquanto o partido define os arranjos estaduais.

A fala não foi minha, foi do Presidente Jair Bolsonaro e ninguém disse que não conversamos com ninguém e que ninguém poderia indicar governadores. O que me foi orientado é que ele faria uma lista de candidatos que ele apoiaria. Creio que o PL poderia dar uma força inclusive em… pic.twitter.com/v9Qt3aujpD — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) February 22, 2026

— Debatemos tudo, mas o Senado é o Bolsonaro que indica. Sempre foi. Nós indicamos os governadores. Todos nós damos palpites em tudo. É normal. Sempre ouvimos nossos parceiros — disse Valdemar.



Neste domingo, Carlos repercutiu a declaração de Valdemar. De acordo com ele, "ninguém disse" que a família Bolsonaro não conversa com ninguém e que não poderia indicar governadores. O ex-vereador sustentou já haver o entendimento de que seu pai iria elaborar uma relação com os nomes que apoia, além de frisar que o PL poderia apoiá-lo nisso e "em outras situações".

"Me parece que as coisas estão meio desencontradas sem querer querendo! As peças todas parecem se encaixar! Deixar o preso político isolado e fazendo isso que estamos vendo e de forma acentuada está cada dia mais… Estranho", escreveu Carlos.

O ex-presidente cumpre a pena na Papudinha desde o dia 15 de janeiro, após ser transferido à unidade pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe.

Desde que Bolsonaro foi transferido para Papudinha, a unidade prisional se consolidou como ponto de validação política do bolsonarismo, onde cenários estaduais são apresentados, alianças são debatidas e decisões estratégicas recebem a chancela do ex-presidente.

