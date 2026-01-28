Qua, 28 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta28/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Carlos se reúne com Tarcísio com aval de Bolsonaro: 'Momento bacana com o eterno ministro'

O atual governador paulista consolidou uma forte aliança com Bolsonaro, que foi decisiva para sua eleição no Estado de São Paulo

Reportar Erro
Tarcísio busca reeleição, mas seu nome ainda não foi descartado para concorrer à Presidência Tarcísio busca reeleição, mas seu nome ainda não foi descartado para concorrer à Presidência  - Foto: Pablo Jacob / Governo do Estado de São Paulo

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) afirmou que almoçou nesta quarta-feira, (28) na casa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos disse ter carinho e admiração pelo "eterno ministro".

"Na semana passada, conversando com o ministro Adolfo Sachsida, meus irmãos e depois com meu pai, pedi autorização para vir a São Paulo e dar um abraço nele. Tudo certo. Foi mais um momento muito bacana com o eterno ministro, por quem tenho um carinho e uma admiração enormes. Obrigado sempre pela consideração, atenção e amizade", escreveu Carlos em sua conta no X.

Adolfo Sachsida foi ministro de Minas e Energia no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e integrou o corpo ministerial ao lado de Tarcísio, que chefiou a pasta da Infraestrutura. A partir desse período, o atual governador paulista consolidou uma forte aliança com Bolsonaro, que foi decisiva para sua eleição no Estado de São Paulo.

Leia também

• PM pede a Moraes para mudar dia de visitas a Bolsonaro e 'caminhadas controladas' para ex-presidente

• Flávio muda o tom e diz que visita de Tarcísio a Bolsonaro será "papo entre amigos"

• Chamado de antissemita por Flávio Bolsonaro, Lula posta nota em memória ao Holocausto

A pressão no campo da direita pela candidatura de Tarcísio à Presidência provocou um estremecimento na relação dele com a família Bolsonaro. Carlos ironizou neste mês um discurso da primeira-dama de São Paulo, Cristiane de Freitas, no qual afirmou que o Brasil "precisa de um novo CEO", em referência direta a uma possível candidatura presidencial do marido.

No último dia 14, o filho do ex-presidente publicou uma imagem do ex-governador João Doria segurando uma revista cuja manchete o definia como "CEO de São Paulo". Doria é considerado um "traidor" pelo bolsonarismo após o rompimento político com Jair Bolsonaro ainda durante seu mandato no governo paulista.

Horas antes da publicação, Carlos já havia feito críticas indiretas a ex-aliados e a setores da direita que se apresentam como alternativa ao bolsonarismo, com ataques a "isentões" e a políticos eleitos com apoio do ex-presidente.

A manifestação ocorre em meio à pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Planalto. Em dezembro, Flávio afirmou que o pai o havia escolhido como seu sucessor político.

Apesar da declaração da mulher, Tarcísio tem reiterado que apoiará Flávio nas eleições deste ano. Nesta terça-feira, 27, o governador afirmou que não disputaria a Presidência nem mesmo se Bolsonaro lhe pedisse.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter