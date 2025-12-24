A- A+

BOLSONARO Carlos vai a porta de hospital onde Bolsonaro está e diz que vai recorrer de decisão de Moraes Ministro do STF estipulou que apenas Michelle pode estar o tempo todo no hospital; filhos precisam pedir autorização com data e hora marcadas

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) compareceu na manhã desta quarta-feira em frente ao hospital DF Star, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado para fazer uma cirurgia de hérnia. Ele afirmou que os advogados vão pedir novamente que ele seja autorizado como visita permanente.

Carlos subiu na mureta da entrada da garagem para tentar ver o pai, que chegou da Superintendência da PF no segundo carro de um comboio de quatro acompanhado de treze batedores da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele tentou acenar ao pai e chorou ao ver o veículo entrar na garagem. Depois, retirou-se emocionado.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que conduz a execução penal de Bolsonaro, não autorizou os filhos a acompanharem permanentemente o ex-presidente e condicionou as visitas a uma autorização específica, com data e hora. Por enquanto, só Michelle Bolsonaro tem a permissão de estar o tempo todo no hospital, além da equipe médica. Moraes impôs as restrições porque Bolsonaro está preso após ser condenado a 27 anos e três meses na trama golpista.



"Estou num espaço público, eu vou tentar olhar para ele. É o que me resta fazer. Isso para mim seria um presente de Natal, olhar para ele, mesmo sem saber se ele vai olhar para mim. Vim aqui para transferir boas energias. Estou num lugar público, não estou descumprindo nenhuma decisão judicial", disse Carlos, em frente ao hospital, alguns minutos antes da chegada de Bolsonaro.

Segundo Carlos, os advogados devem recorrer da decisão de Moraes, pedindo que os filhos sejam autorizados a visitarem “permanentemente” o pai.

—Tem petições dos advogados para sermos visita permanente, mas nós dependemos infelizmente de uma pessoa. Que isso mude, porque isso é importante para a pessoa, para os direitos humanos — disse ele.

Veja também