Justiça

Cármen Lúcia afirma que eleições não terão "interferência de quem quer que seja"

Presidente do TSE participou de abertura de teste de segurança dos sistemas eleitorais

A presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, durante lançamento do teste dos sistemas eleitoraisA presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, durante lançamento do teste dos sistemas eleitorais - Foto: Alejandro Zambrana/TSE

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, afirmou que as eleições de 2026 não terão "interferência de quem quer que seja". Cármen afirmou que o teste público de segurança dos sistemas eleitorais, iniciado nesta segunda-feira, garante uma disputa "segura", "tranquila" e "transparente". 

— Para que a gente tenha uma eleição, no ano que vem, mais uma vez, segura, tranquila, transparente e, acima de tudo, para sossego eleitoral da eleitora e do eleitor brasileiro. Ele poder confiar em que o voto é ele com ele mesmo e o que ele resolver colocar na urna. Nada mais, nada menos, sem interferência de quem quer que seja neste momento — declarou a presidente do TSE, na abertura do evento, conhecido como teste de urna. 

No teste, pesquisadores avaliam os sistemas utilizados nas eleições e tentam identificar falhas e vulnerabilidades. Com os resultados, o TSE pode reforçar a segurança. 

Essa é a oitava edição do evento, que começou em 2009. Desde 2016, o procedimento passou a ser obrigatório, de preferência no ano anterior à disputa. 

Cármen Lúcia afirmou que houve um recorde tanto de inscrições quanto de planos aprovados para serem realizados. 

— Este é o oitavo período de testes. Desta vez nós tivemos o maior número de investigadores e propostas que vieram para o nosso conhecimento — afirmou, acrescentando: — Foram selecionados 38 testes dos 149 que foram apresentados, que atenderam todos os critérios. É um número maior do que em todos os outros sete anteriores. 

Os especialistas irão executas os planos durante a semana. Caso identifiquem pontos que possam ser aprimorados, eles serão convocados a comparecer em uma nova etapa, em maio do ano que vem.

