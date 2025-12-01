A- A+

Justiça Cármen Lúcia afirma que eleições não terão "interferência de quem quer que seja" Presidente do TSE participou de abertura de teste de segurança dos sistemas eleitorais

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, afirmou que as eleições de 2026 não terão "interferência de quem quer que seja". Cármen afirmou que o teste público de segurança dos sistemas eleitorais, iniciado nesta segunda-feira, garante uma disputa "segura", "tranquila" e "transparente".

— Para que a gente tenha uma eleição, no ano que vem, mais uma vez, segura, tranquila, transparente e, acima de tudo, para sossego eleitoral da eleitora e do eleitor brasileiro. Ele poder confiar em que o voto é ele com ele mesmo e o que ele resolver colocar na urna. Nada mais, nada menos, sem interferência de quem quer que seja neste momento — declarou a presidente do TSE, na abertura do evento, conhecido como teste de urna.

No teste, pesquisadores avaliam os sistemas utilizados nas eleições e tentam identificar falhas e vulnerabilidades. Com os resultados, o TSE pode reforçar a segurança.

Essa é a oitava edição do evento, que começou em 2009. Desde 2016, o procedimento passou a ser obrigatório, de preferência no ano anterior à disputa.

Cármen Lúcia afirmou que houve um recorde tanto de inscrições quanto de planos aprovados para serem realizados.

— Este é o oitavo período de testes. Desta vez nós tivemos o maior número de investigadores e propostas que vieram para o nosso conhecimento — afirmou, acrescentando: — Foram selecionados 38 testes dos 149 que foram apresentados, que atenderam todos os critérios. É um número maior do que em todos os outros sete anteriores.

Os especialistas irão executas os planos durante a semana. Caso identifiquem pontos que possam ser aprimorados, eles serão convocados a comparecer em uma nova etapa, em maio do ano que vem.

