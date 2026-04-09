Cármen Lúcia antecipa saída do TSE e marca eleição de Nunes Marques para semana que vem
A ministra disse ter iniciado agora o processo de transição na presidência do TSE
A ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, anunciou sua saída da chefia da Corte eleitoral e marcou já para a próxima semana, no dia 14, a eleição de seu sucessor, o ministro Kassio Nunes Marques.
A ministra disse ter iniciado agora o processo de transição na presidência do TSE visando "equilíbrio e a calma" na passagem das funções. Afirmou ainda que a mudança na direção da Corte, quando muito próxima da data do pleito, "compromete a tranquilidade administrativa" que deve haver durante o período eleitoral.
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— Coleguismo, respeito aos colegas, o respeito ao interesse público devem se sobrepor para que os que vão assumir funções diretivas sejam levados em conta principalmente nos órgãos colegiados para impedir dificuldades a quem tenha que conduzir o pleito eleitoral, uma função extremissimamente difícil —, afirmou.