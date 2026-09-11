Sex, 11 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta11/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BIENAL DO LIVRO

Cármen Lúcia cancela participação na Bienal do Livro que faria nesta sexta (11)

Ministra alegou compromissos em Brasília em meio à crise no STF

Reportar Erro
Ministra do STF Cármen Lúcia cancela participação na 28ª Bienal Internacional do Livro de São PauloMinistra do STF Cármen Lúcia cancela participação na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), cancelou a participação que faria, nesta sexta-feira, na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece no Anhembi.

O anúncio foi feito nas redes sociais pelo perfil oficial do tradicional evento literário paulista. "Devido a compromissos que exigem sua presença em Brasília, a ministra não poderá participar."

Leia também

• Procurador do TPI atribui ataques de Trump a 'mal-entendido' sobre o trabalho do tribunal

• Tribunal de apelações dos EUA mantém bloqueio a medidas de Trump sobre voto pelo correio

• Tribunal dos EUA proíbe compartilhamento de dados fiscais com autoridades migratórias

A magistrada participaria de uma conversa, na manhã desta sexta-feira (11), com a antropóloga Lilia Schwarcz sobre representatividade feminina no Brasil. Pela tarde, a presença de Cármen Lúcia era esperada para um debate sobre democracia, na Arena Cultural, às 16h30.

A Bienal confirmou que, apesar da ausência da ministra do Supremo, as duas mesas seriam mantidas com os demais convidados

Desde as últimas semanas, a Suprema Corte brasileira enfrenta a mais profunda crise institucional após o Estadão detalhar no dia 1º de setembro as principais vertentes da relação entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, entre elas pedidos reiterados do banqueiro para que o ministro interviesse junto ao delegado Andrei Rodrigues e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, com o objetivo de travar as investigações sobre negócios fraudulentos do Master;

Além da participação de Moraes na edição de um contrato de R$ 131 milhões entre Viviane Moraes e Vorcaro; conversas sobre uma possível saída do banqueiro do País antes de sua prisão; cobranças relacionadas a pagamentos ao escritório Barci de Moraes; e a autorização de cartões de crédito com limite de R$ 300 mil para os filhos do ministro.

Na virada de quinta para sexta-feira (11), foram quebrados os sigilos de uma parte das investigações envolvendo o caso Master, incluindo 14 processos relacionados.

Na próxima terça (15), o plenário do Supremo Tribunal Federal deve se reunir para julgar o pedido do ministro André Mendonça para investigação sobre Alexandre de Moraes.

De acordo com Carolina Brígido, jornalista do Estadão, os votos de Edson Fachin e Cármen Lúcia são contabilizados como decisivos para sacramentar o destino de Alexandre de Moraes.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter