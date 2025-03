A- A+

BRASIL Cármen Lúcia critica baixa presença de mulheres no Judiciário e Congresso: "Igualdade não prevalece" Presidente do TSE fez fala durante evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, afirmou nesta terça-feira que não existe igualdade entre homens e mulheres no Brasil e citou a baixa presença feminina no Poder Judiciário e no Congresso como um exemplo. A fala ocorre durante um evento no TSE em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no último sábado.

— Não é verdade que o Brasil tenha um país em que a igualdade prevalece entre homens e mulheres, basta ver o que acontece no próprio Poder Judiciário, em que há uma grande diferença de presença de mulheres. Como há no Parlamento brasileiro uma grande diferença — declarou Cármen.





Cármen Lúcia é, atualmente, a única mulher entre os 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal ( STF). No TSE, entre os sete membros titulares, há apenas outra mulher, Isabel Gallotti.

Cinco dos seus colegas de STF participaram da mesa desta terça-feira: o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, e os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Nunes Marques. A única outra mulher na abertura do evento foi a ministra Maria Cristina Peduzzi, do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

