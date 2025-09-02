Ter, 02 de Setembro

Justiça

Cármen Lúcia dá bronca em advogado de Ramagem e diz que "processo eleitoral é amplamente auditável"

Presidente do TSE, ministra interrompeu defensor para reafirmar lisura do voto eletrônico

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Cármen Lúcia, demonstrou incômodo após o defensor citar as dúvidas levantadas por seu cliente à lisura do sistema eleitoral.A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Cármen Lúcia, demonstrou incômodo após o defensor citar as dúvidas levantadas por seu cliente à lisura do sistema eleitoral. - Foto: Rosinei Coutinho/STF

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), interrompeu o advogado Paulo Renato Garcia Cintra Pinto, que defende o ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem, para dizer que "processo eleitoral é amplamente auditável".

Atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ministra demonstrou incômodo após o defensor citar as dúvidas levantadas por seu cliente à lisura do sistema eleitoral.

— Vossa senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. Repetiu como se fosse sinônimo, e não é, porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por auditoria — disse a ministra quando o advogado encerrava sua participação no julgamento.

Cármen Lúcia justificou a intervenão para que não ficasse a impressão "em quem assiste" ao julgamento que as urnas eletrônicas não são auditáveis.

— O que se fez é dizer o tempo todo é que tem que ter o voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, o direito do cidadão de votar de acordo com o que pensa e ninguém saber disso. Outra coisa é a auditabilidade, que existe desde 1996. Vossa senhoria usou com muita frequência como se fosse a mesma coisa e não é — disse a ministra Cármen Lúcia.

