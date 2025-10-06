Cármen Lúcia dá cinco dias para Congresso e Planalto explicarem mudanças na Lei da Ficha Limpa
Ministra é relatora de ação apresentada pela Rede ao STF; Partido questiona norma
A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Presidente da República e o Presidente do Congresso Nacional prestem informações urgentes e prioritárias, no prazo de cinco dias, sobre a lei que altera regras da Lei da Ficha Limpa e da Lei das Eleições, sancionada no final de setembro pelo Congresso.
A norma está sendo questionada no STF pelo partido Rede Sustentabilidade por supostos vícios formais e materiais. A ministra é a relatora da ação.
No despacho, Cármen Lúcia também adotou o "rito abreviado", o que acelera a tramitação do processo. Após o envio das informações pelas autoridades, o caso será encaminhado à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, que terão três dias cada para se manifestar.
Leia também
• Lula disse a Trump que sanções contra ministros do STF não são justas, relata Alckmin
• STF não se curvou a 'interesses autoritários' e países não podem ferir a soberania de outros
• Audiência pública no STF debate pejotização nas relações de trabalho
Ao Supremo, a Rede pede a suspensão imediata da lei, com efeitos retroativos, alegando que a norma representa um risco à integridade das eleições de 2026. Segundo o partido, o Senado teria feito alterações de mérito no projeto sem devolvê-lo à Câmara, violando o processo legislativo.
Além disso, segundo a legenda, a nova legislação seria um retrocesso na proteção à moralidade eleitoral, ao flexibilizar critérios de inelegibilidade previstos na Lei da Ficha Limpa.