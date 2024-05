A- A+

Brasil Carmén Lúcia diz que Moraes na presidência do TSE em 2022 era "a pessoa certa, no lugar certo" Próxima presidente do tribunal declarou que ministro foi 'fundamental' para garantir democracia

A ministra Cármen Lúcia afirmou que o ministro Alexandre de Moraes foi "pessoa certa, no lugar certo, na hora certa" durante sua gestão no Tribunal Superior Eleitoral ( TSE), iniciada em agosto de 2022 e que será encerrada na próxima semana. Cármen fez um discurso em homenagem a Moraes nesta quarta-feira, na última sessão do ministro no TSE.

— Nós, brasileiros, nos sentimos todos muito confortáveis e muito tranquilizados por ter Vossa Excelência como presidente de uma instituição da importância que é o Tribunal Superior Eleitoral, como a pessoa certa, no lugar certo, sempre na hora certa — declarou a ministra, que é vice-presidente da Corte e assumirá o comando na próxima semana.

A mesma expressão foi utilizada na sessão pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, em seu discurso:

— Nenhuma outra forma de resumo do que foi o período da presidência do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral vence uma dessas formais, que aqui se mostra inevitável: tivemos a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa.





Para Cármen Lúcia, a atuação de Moraes foi "fundamental" para garantir a democracia em um momento em que ela sofria "risco".

— Corria-se risco mesmo a democracia brasileira e o Estado de Direito, e a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, sob a presidência de Vossa Excelência, desempenhava um papel fundamental para que a gente mantivesse a democracia não apenas garantida, mas fortalecida no país.

Veja também

