Cármen Lúcia diz ser preciso impedir que 'máquinas' façam prosperar violência

A- A+

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, afirmou nesta segunda-feira que é preciso impedir que "máquinas" façam prosperar violência, agressão e medo.

A declaração da ministra foi feita durante a solenidade de abertura do ano do Judiciário na Corte eleitoral.

– Máquinas são coisas que nos ajudam, que interferem cada vez mais nas vidas humanas, mas que também podem promover desumanidade, como vem sendo praticadas muitas vezes. São poderosas as máquinas, é certo! Mas é preciso impedir que elas façam prosperar a violência, a agressão e o medo nas pessoas porque se isso não ocorrer, chegará o dia que elas nos matarão – disse Cármen Lúcia.



A ministra não explicou a quais "máquinas" fez referência, mas apontou para a importância de que a Justiça Eleitoral "desempenhe o seu dever" para "beneficiar os tantos interessados em conciliar os direitos livres de se informar e de contribuir sobre o que cada um deseja para si e para o país".

– Morremos de medo. Não vivemos tempo fácil, se é que algum tempo foi fácil dos viventes de cada época – completou a ministra.

Cármen Lúcia fez o discurso ao lado dos novos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, recém eleitos.

Em seu discurso, Cármen Lúcia também afirmou que o TSE já está preparando as eleições de 2026, que classificou como "mais complexas" e que desde já as eleições de 2028 também passam a ser planejadas.

– Para a garantia de eleições livres e democráticas no Brasil, este Tribunal Superior Eleitoral trabalha para as eleições de 2026, que é uma eleição muito maior. As providências começaram já a ser implementadas – disse.

Além de Motta e Alcolumbre, a solenidade no TSE contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e ministros do STF como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

Veja também