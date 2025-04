A- A+

Justiça Cármen Lúcia, do STF, rejeita pedido da defesa de Roberto Jefferson para evitar júri popular em caso Ex-parlamentar responde por tentativa de homicídio por episódio em que disparou contra agentes que foram prendê-lo

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou um pedido da defesa do ex-deputado Roberto Jefferson para que não seja julgado por um júri popular.

O ex-parlamentar responde por tentativa de homicídio de policiais federais, pelo episódio em que disparou mais de 60 tiros contra agentes que foram à sua casa cumprir uma ordem de prisão.

A decisão de levar o caso ao Tribunal do Júri foi da Vara Federal de Três Rios, no Rio de Janeiro.

A defesa recorreu ao Tribunal Regional Federal (TRF-2) para que a acusação contra Jefferson fosse por lesão corporal leve ou para o crime de dano ao patrimônio público, alegando que ele teria atirado na viatura policial.

Com isso, o caso não seria submetido ao júri.

O TRF-2, contudo, negou o pedido sob argumento que, ainda que Jefferson não tenha mirado diretamente os agentes, os disparos foram efetuados na sua direção, e não apenas para alvejar a viatura.

Ao STF, os advogados pediam a anulação das duas decisões e a suspensão do júri.

Alegavam que as decisões conteriam “excesso de linguagem” a ponto de influenciar a futura decisão dos jurados e comprometer o direito de defesa.

O excesso de linguagem ocorre quando o juiz, ao decidir pela submissão do réu ao Tribunal do Júri, excede os limites da fundamentação e expressa um juízo de certeza sobre a autoria do crime, que deveria ser decidida pelos jurados.

Pedia, assim, a anulação das duas decisões e a suspensão do júri.

Jefferson foi condenado pelo STF no ano passado a nove anos de prisão por atentado ao exercício dos Poderes, calúnia, homofobia e incitação ao crime.

Jefferson foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por incentivar a população a invadir o Senado Federal e a “praticar vias de fato” contra senadores.

Além disso, teria defendido a explosão do prédio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Veja também