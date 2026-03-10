A- A+

Rio de Janeiro Cármen Lúcia marca retorno de julgamento sobre Cláudio Castro no TSE para 24 de março Presidente da Corte eleitoral estabeleceu prazo de 15 dias para que Nunes Marques devolve processo após pedido de vista

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cármen Lúcia, estabeleceu um prazo de quinze dias para que o ministro Kássio Nunes Marques possa analisar melhor o processo envolvendo o governador do Rio, Cláudio Castro. Após o magistrado pedir vista do processo, ela estabeleceu que o caso deverá ter o julgamento retomado no próximo dia 24 de março.

O Regimento Interno da Corte Eleitoral prevê um prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, para que um ministro que pede vista devolva o processo após pedidos de vista. Caso a data-limite não seja cumprida, os processos são automaticamente liberados para a continuação do julgamento. Cármen, porém, estabeleceu um prazo menor, de 15 dias. Questionado, o TSE não informou o motivo.

"O feito está incluído já de imediato na pauta do dia 24. Fica convocada também sessão extraordinária para o dia 25", disse a presidente do TSE.

Antes de o julgamento ser interrompido, Antônio Carlos Ferreira votou nesta terça-feira pela cassação e inelegibilidade de Castro, que pretende disputar uma vaga ao Senado neste ano.

O julgamento em questão analisa recursos apresentados pelo Ministério Público Eleitoral e por uma coligação adversária contra a absolvição do governador em um processo que apura suposto abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Antônio Carlos Ferreira seguiu voto da relatora Isabel Gallotti, pela reforma da decisão do tribunal regional e defendeu a cassação do mandato e a declaração de inelegibilidade de Castro.

Além de Nunes Marques, ainda faltam votar os ministros Estela Aranha, Floriano Azevedo, Villas Bôas Cueva, André Mendonça e a própria Cármen.

