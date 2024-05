Cármen Lúcia vota para receber queixa-crime de Bolsonaro contra Janones

A- A+

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal ( STF), votou para receber parcialmente uma queixa-crime apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o deputado federal André Janones (Avante-MG) por injúria.

A queixa-crime foi apresentada por Bolsonaro no ano passado, por declarações em que o parlamentar o responsabilizou por mortes na pandemia de Covid-19 e o chamou de "ladrão de joias" e "miliciano", entre outros termos.

O ex-presidente se disse vítima de calúnia e injúria. A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu o recebimento da queixa.

A análise está ocorrendo no plenário virtual do STF, com início nesta sexta e previsão de término no dia 17. Os demais ministros ainda não votaram.

