Rio de Janeiro "Carnajanja": samba oferecido por Paes teve churrasquinho, cerveja e discurso de Lula Prefeito do Rio fez um jantar em homenagem ao presidente, no qual artistas como Zeca Pagodinho e Alcione marcaram presença

Apelidado de "Carnajanja" pelo próprio prefeito Eduardo Paes (PSD), o jantar que recebeu o presidente Lula (PT) na Gávea Pequena foi, na verdade, "um churrasquinho". Segundo apurou o Globo, foram servidos cortes de carne como picanha e maminha, pão de alho, linguiça e coxa de frango — um cardápio montado para atender os gostos pessoais do presidente.

No jardim da residência oficial de Paes, foi montado uma área coberta por um toldo branco, com mesas e um bar com drinques. Ao longo da noite, garçons serviram cerveja gelada, vinho branco e tinto aos convidados.

De acordo com relatos feitos à reportagem, o destaque da reunião ficou para a presença de artistas do samba de peso como Alcione, Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira e Moacyr Luz.

Entre comes e bebes, o presidente chegou a discursar para os presentes no evento. A fala teve como foco a importância e valorização do Rio de Janeiro: Lula garantiu que seu mandato será a retomada do estado como prioridade para o governo federal.

— O Rio é a porta de entrada do Brasil, e a gente precisa tirar o Rio do tráfico e da milícia — disse o presidente, em tom similar ao discurso que fez durante a manhã, em Magé. Na ocasião, afirmou que o estado não merecia estar nas páginas policiais e refém do crime organizado.

Descrito como um jantar descontraído, o encontro teve momentos marcantes. Um deles foi quando o prefeito Eduardo Paes se arriscou e cantou um samba para os convidados.

Nos bastidores, em conversas mais reservadas, as eleições municipais também foram tema, mas de forma coadjuvante. Isto porque a grande preocupação era a de que o presidente tivesse uma noite tranquila, de alegria.

No entanto, atualmente, o PT pleiteia a vice-prefeitura de Paes. Entre os possíveis postulantes para ocupar esta posição pela sigla, estavam presentes a ministra Anielle Franco e os secretários municipais Felipe Santa Cruz (Governo) e Tainá de Paula (Meio Ambiente).

Em agenda nesta quarta-feira, Paes trouxe à tona o "Carnajanja", apelido que durante o evento se popularizou entre os políticos presentes:

— Ontem pudemos ver a carioquice do presidente ontem. Fizemos um samba para a Janja e o Lula foi na aba — disse o prefeito na inauguração do Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado.

Agenda no Rio

Lula chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira, quando cumpriu agendas na Baixada Fluminense, em Magé e Belford Roxo. No primeiro município, o presidente participou da inauguração de dois conjuntos habitacionais que foram construídos com recursos do "Minha Casa, Minha Vida".

Já em Belford Roxo, o presidente almoçou com o prefeito, Waguinho (Republicanos), e a ex-ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Os três participaram da inauguração de uma escola municipal batizada em homenagem ao neto de Lula, Arthur Lula da Silva — que morreu em 2019, aos sete anos.

Hoje, o petista esteve no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio, e no lançamento de uma pedra fundamental de outro Instituto Federal, no Complexo do Alemão. No início da tarde, Lula viajou com destino a Belo Horizonte, onde cumprirá agenda nesta quinta-feira ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), do governador Romeu Zema (Novo) e do prefeito Fuad Noman (PSD).

