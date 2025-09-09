A- A+

MATA NORTE Ex-prefeito de Carpina, Carlos Lapa recebe título de cidadão carpinense Ele será homenageado com o título de cidadão carpinense em sessão solene no Plenário Municipal de Carpina, nesta quarta-feira (10), às 18h

Um homem ativo e atento às causas políticas da região, do estado e do país. É assim que se apresenta o ex-prefeito de Carpina, Carlos Lapa. O líder político será homenageado com o título de cidadão carpinense em sessão solene no plenário da Câmara Municipal de Carpina, na cidade, hoje, às 18h.

A homenagem será realizada um dia antes da comemoração de 97 anos da Cidade de Carpina, localizada na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O município foi comandado por Carlos Lapa durante seis anos. Nascido no Recife, o parlamentar se mudou com a família para Carpina quando ainda tinha 5 anos.

“Me considero um filho de Carpina. Para se ter noção, a rua da minha casa na cidade é referenciada pela população como a rua de Carlos Lapa. Nunca me afastei da cidade. Dei uma nova dinâmica para o município. Abri 60 lotes, 56 loteamentos e mais quatro distritos. Impulsionei o processo de progresso. Isso é público e notório”, contou.

Legislativo

Carlos Lapa deixou a prefeitura de Carpina após ser eleito deputado da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). O líder político atuou na Casa de Joaquim Nabuco de 1986 a 2002. O ex-prefeito garante que “enquanto permanecer vivo, estará engajado na vida política”.

Lapa recorda que ingressou na carreira ainda durante o movimento estudantil, quando foi vice-presidente do Centro de Estudantes Secundaristas de Pernambuco.

“Mesmo sem mandato, é um compromisso meu. Seria extremamente desonesto de minha parte se eu chegasse hoje e dissesse que não sou mais político. Estou sem mandato, mas sou político por essência, por vocação. Meu pai trabalhava como identificador do Ministério do Trabalho em Carpina”, ressaltou.

Mandatos

De acordo com Carlos Lapa, os seus mandatos no Executivo e Legislativo foram guiados pelo caminho da responsabilidade. “Preferi ser polêmico do que ser um deputado omisso”, pontuou.

Carlos Lapa ainda comenta que chamou a atenção do país para Carpina quando recebeu uma medalha com o título de melhor prefeito. A homenagem ocorreu após, enquanto prefeito, instituir o 13º salário dos servidores no município da Zona da Mata Norte do estado.

“Fui o primeiro prefeito do Brasil a pagar o 13º mês. Recebi a medalha e uma das maiores revistas da época veio até aqui me entrevistar por causa desse feito. Eu me senti extremamente realizado na minha vida. Cumpri com meus mandatos. Passei 16 anos como deputado estadual e 6 anos como prefeito”, comentou.

Título

Com autoria coletiva, o decreto, que dá ao ex-prefeito Carlos Adílson Pinto Lapa o título de cidadão carpinense, foi proposto pelo presidente da Câmara Municipal de Carpina, o vereador Júnior de Salete.

Trajetória

Formado em Direito e tendo pós-graduação em Direito Administrativo e Constitucional pela Universidade Federal de Pernambuco, assumiu o mandato de prefeito do Carpina de 1977 até 1983.

Também esteve como deputado estadual de 1986 até dezembro de 2002 na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e assumiu e foi efetivado no mandato de deputado federal, na vaga do deputado Eduardo Campos, ficando pouco mais de um mês.

