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Eleições 2026

"Carreata da Direita" reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro em Abreu e Lima, neste domingo (18)

Com saída do Pátio da Feira Nova, na BR-101, o ato percorreu os bairros de Caetés 1, Caetés 2 Caetés 3

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"Carreata da Direita", ato organizado em apoio a Flávio Bolsonaro em Abreu e Lima, neste domingo (18)"Carreata da Direita", ato organizado em apoio a Flávio Bolsonaro em Abreu e Lima, neste domingo (18) - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Na reta final da campanha presidencial, aliados da campanha de Flávio Bolsonaro em Pernambuco organizaram atos públicos neste último fim de semana antes do segundo turno. Neste domingo (18), a “Carreata da Direita” levou apoiadores do senador do PL às ruas de Abreu e Lima e na Zona Norte do Recife. Um dia antes, lideranças conservadoras também organizaram carreatas em Caruaru e Garanhuns, no Agreste pernambucano. 

O deputado federal e coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro em Pernambuco, Mendonça Filho (PL), esteve na carreata em apoio a seu correligionário na Zona Norte, neste domingo (18), ao lado do Coronel Feitosa e Gilson MAchado Filho. Já Anderson Ferreira, ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes e presidente do PL Pernambuco, que era aguardado no ato de Abreu e Lima, não compareceu.

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Abreu e Lima
Com concentração no Pátio da Feira Nova, em Abreu e Lima, apoiadores de Flávio Bosonaro adesivavam veículos e recebiam material de campanha antes da saída da carreata, que estava marcada para às 9h, mas só foi às ruas por volta das 10h30. Depois sair em desfile pela BR-101, o ato ainda percorreu os bairros de Caetés 1, Caetés 2 Caetés 3.

“A expectativa hoje é de sucesso. Estamos a uma semana das eleições e a grande tradição é essa carreata. Fizemos uma em 2022, com mais de 300 carros, e hoje mais uma vez, fazendo essa carreata que vai parar Abreu e Lima”, comentou o presidente municipal do PL em Abreu e Lima, Julierme Monteiro.

Presidente municipal do PL em Abreu e Lima, Julierme Monteiro.Presidente municipal do PL em Abreu e Lima, Julierme Monteiro, participou do ato. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Críticas a Lula e PT
Nos paredões de som da carreata, as mensagens de apoio a Flávio se dividiam com as críticas ao governo Lula e ao PT. “Cade a picanha? Prometeu tudo e entregou nada!”, dizia um dos jingles de campanha. 

Entre os apoiadores, muita confiança na vitória de Flávio Bolsonaro. “Hoje é a grande carreata da vitória. Faltam somente oito dias e vamos chegar lá com vitória. Já deu para você, Lula. É Bolsonaro, rumo à vitória!”, conclamou o pastor Gênesis Araújo, morador de Cartéis 1.

Eleitores de Flávio explicaram por que defendem a vitória do senador do PL. “Eu estou na expectativa muito grande de que o nosso presidente vai ganhar e finalmente vai colocar o PT para vazar. Para nós termos um país melhor, com educação, saúde e mais oportunidade de emprego. É isso que eu espero”, disse a costureira Tainá Raiz, de 19 anos. “Estou com Flávio para o Brasil. Mudança já!”, declarou a aposentada Sandra Rego, 51 anos. 

  • Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
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