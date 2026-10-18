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Eleições 2026 "Carreata da Direita" reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro em Abreu e Lima, neste domingo (18) Com saída do Pátio da Feira Nova, na BR-101, o ato percorreu os bairros de Caetés 1, Caetés 2 Caetés 3

Na reta final da campanha presidencial, aliados da campanha de Flávio Bolsonaro em Pernambuco organizaram atos públicos neste último fim de semana antes do segundo turno. Neste domingo (18), a “Carreata da Direita” levou apoiadores do senador do PL às ruas de Abreu e Lima e na Zona Norte do Recife. Um dia antes, lideranças conservadoras também organizaram carreatas em Caruaru e Garanhuns, no Agreste pernambucano.

O deputado federal e coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro em Pernambuco, Mendonça Filho (PL), esteve na carreata em apoio a seu correligionário na Zona Norte, neste domingo (18), ao lado do Coronel Feitosa e Gilson MAchado Filho. Já Anderson Ferreira, ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes e presidente do PL Pernambuco, que era aguardado no ato de Abreu e Lima, não compareceu.

Abreu e Lima

Com concentração no Pátio da Feira Nova, em Abreu e Lima, apoiadores de Flávio Bosonaro adesivavam veículos e recebiam material de campanha antes da saída da carreata, que estava marcada para às 9h, mas só foi às ruas por volta das 10h30. Depois sair em desfile pela BR-101, o ato ainda percorreu os bairros de Caetés 1, Caetés 2 Caetés 3.

“A expectativa hoje é de sucesso. Estamos a uma semana das eleições e a grande tradição é essa carreata. Fizemos uma em 2022, com mais de 300 carros, e hoje mais uma vez, fazendo essa carreata que vai parar Abreu e Lima”, comentou o presidente municipal do PL em Abreu e Lima, Julierme Monteiro.

Presidente municipal do PL em Abreu e Lima, Julierme Monteiro, participou do ato. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco



Críticas a Lula e PT

Nos paredões de som da carreata, as mensagens de apoio a Flávio se dividiam com as críticas ao governo Lula e ao PT. “Cade a picanha? Prometeu tudo e entregou nada!”, dizia um dos jingles de campanha.

Entre os apoiadores, muita confiança na vitória de Flávio Bolsonaro. “Hoje é a grande carreata da vitória. Faltam somente oito dias e vamos chegar lá com vitória. Já deu para você, Lula. É Bolsonaro, rumo à vitória!”, conclamou o pastor Gênesis Araújo, morador de Cartéis 1.

Eleitores de Flávio explicaram por que defendem a vitória do senador do PL. “Eu estou na expectativa muito grande de que o nosso presidente vai ganhar e finalmente vai colocar o PT para vazar. Para nós termos um país melhor, com educação, saúde e mais oportunidade de emprego. É isso que eu espero”, disse a costureira Tainá Raiz, de 19 anos. “Estou com Flávio para o Brasil. Mudança já!”, declarou a aposentada Sandra Rego, 51 anos.

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

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Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

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