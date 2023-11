A- A+

rio de janeiro Carro de deputado é atingido por tiros após GPS indicar entrada em comunidade por engano Deputado Marcelo Dino voltada de viagem com a família quando foi surpreendido por criminosos armados na Vila Kenedy, Zona Oeste do Rio

O deputado estadual Marcelo Dino (União Brasil) teve seu carro atingido por dois tiros quando passava pela Avenida Brasil, próximo à entrada de uma comunidade na Vila Kenedy, na Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu na noite de segunda-feira, por volta das 18h. Dino retornava de uma viagem em família, quando por engano, entrou na localidade por orientação do GPS. Na ocasião, o parlamentar levava um familiar para um endereço próximo dali. Ele estava em um carro oficial da Assembleia Legislativa.

Em depoimento à Polícia Civil, o deputado contou seguir orientações do GPS, entrando em rota desconhecida. Ao notar barricadas à frente do veículo, que é blindado, Dino tentou deixar o local rapidamente. Foi neste momento que ele e os parentes foram surpreendidos por bandidos fortemente armados que se aproximaram e atiraram contra o carro do deputado.

Um dos tiros acertou a frente do Jeep e o segundo a porta lateral que fica ao lado do banco do motorista. O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá), no centro do Rio. Durante a ação dos criminosos ninguém ficou ferido. O veículo segue apreendido para perícia.

