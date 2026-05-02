A- A+

Rio de Janeiro Carro de deputado Max Lemos é atacado a tiros na BR-116, em Duque de Caxias O parlamentar conseguiu fugir do local e o caso foi registrado na 62ª DP (Imbariê) como tentativa de roubo de veículo

O carro do deputado federal Max Lemos (União/RJ) foi alvo de um ataque a tiros na madrugada desta sexta-feira, 1º de maio, na BR-116, na altura de Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O parlamentar estava no veículo no momento dos disparos junto com sua equipe e, como o automóvel era blindado, o motorista conseguiu fazer uma manobra e fugir do local do incidente.

Segundo relato das vítimas, os criminosos emparelham o carro ao do deputado e iniciaram os disparos.

Houve ainda uma colisão entre os veículos antes do motorista conseguir retomar o controle da direção e sair do local.

O caso foi registrado na 62ª DP (Imbariê), em Duque de Caxias como tentativa de roubo de veículo. Em nota, o parlamentar disse que viveu um "livramento" e reforçou acreditar nas investigações.

Veja também