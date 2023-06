A- A+

Carros Carros populares: Governo vê 'forte demanda' e não descarta fim dos recursos nesta semana A expectativa é que nos próximos dias o uso de recursos do programa fique estável, para ganhar novo impulso no fim desta semana.

O programa para baratear os chamados carros populares está sendo comemorado internamente pelo governo Lula, que já vê possibilidade de esgotamento dos recursos para os veículos leves ainda esta semana.

O governo não descarta essa possibilidade porque as montadoras solicitaram, em menos de 15 dias, R$ 320 milhões - ou 67% - dos R$ 500 milhões disponíveis para descontos aos consumidores na compra do carro zero km.

No momento da venda dos veículos, os recursos destinados às empresas precisam ser convertidos na redução de preços aos consumidores.

Os descontos variam de R$ 2 mil a até R$ 8 mil, considerando veículos de até R$ 120 mil. No total, nove montadoras de carros aderiram ao programa: Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot.

— Já estamos muito perto de esgotar. Provavelmente essa semana. Não dá para ter certeza, mas se continuar nesse ritmo, não passa dessa semana — diz um integrante do MDIC.

Feirões

O programa está com validade desde o dia 5 deste mês e a forte demanda, segundo o governo, está recebendo maior impulso nos fins de semana, quando as concessionárias realizam feirões de carros e promoções.

De sexta-feira para esta segunda, por exemplo, a demanda pelos recursos na modalidade saiu de 34% para os atuais 67%.

A expectativa é que nos próximos dias o uso do montante disponível ao programa fique estável, para ganhar novo impulso no fim desta semana.

R$ 1,5 bilhão

No total, o governo reservou R$ 1,5 bilhão para o programa, considerando também veículos de carga e coletivos. A divisão foi a seguinte:

R$ 500 milhões são para automóveis (com 64% já demandado pelas montadoras);

R$ 700 milhões são para caminhões (14% de total já foi solicitado até o momento);

R$ 300 milhões para vans e ônibus (43% do total demandado nesta modalidade).

Ônibus e caminhões

Até agora, 10 montadoras aderiram ao programa na modalidade de ônibus e 12 na modalidade de caminhões, número que não vem apresentando alterações. O desconto anunciado, para essas linhas, foi de R$ 33,6 mil a R$ 99,4 mil.

A expectativa do MDIC é que a demanda por esses veículos de carga e coletivos - que naturalmente apresentam maior custo - aumente depois do prazo exclusivo às pessoas físicas e micro e pequenas empresas.

Esse prazo é de 15 dias, com possibilidade de ser prorrogado pelo governo por igual período.

Ou seja, após esse limite, grandes empresas poderão se beneficiar do programa, o que deve aumentar a procura pelos veículos pesados com desconto do governo.

Empresas de caminhões no programa: Volkswagen Truck, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Peugeot Citroen, Volvo, Ford, Iveco, Mercedes-Benz Cars & Vans e Daf Caminhões;

Empresas de ônibus no programa: Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Ford, Volkswagen, Volvo, Mercedes-Benz Cars & Vans, Comil, Ciferal, Marcopolo, Volare e Iveco.

Veja também

Lava Jato Especialização em direito penal, apoio a Moro e rigor nas punições: conheça novo chefe da Lava Jato