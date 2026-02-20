A- A+

política Cartas enviadas a Bolsonaro na Papudinha são recusadas na entrega, dizem Correios Empresa afirma que correspondências destinadas ao ex-presidente não têm sido aceitas no 19º BPMDF

Os Correios informaram que as correspondências destinadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro têm sido recusadas no momento da entrega no Núcleo de Custódia do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (BPMDF), no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. As recusas estariam acontecendo há pelo menos um mês. A informação foi divulgada pelo Metrópoles e confirmada pelo Globo.

Em nota, a estatal afirmou que realiza regularmente as entregas no Núcleo de Custódia do 19º BPMDF, mas que os objetos postais destinados ao ex-presidente não vêm sendo aceitos no local. Segundo a empresa, a recusa ocorre no momento da apresentação das correspondências no endereço de destino.

Parte das correspondências teria sido devolvida aos remetentes após a recusa. Outras ainda estariam em processo de retorno.

Bolsonaro está custodiado no Núcleo de Custódia da PMDF, instalado na chamada “Papudinha”, área vinculada ao Complexo da Papuda. Ele cumpre pena por condenação relacionada à tentativa de golpe de Estado.

Procurada pelo Globo para comentar a informação prestada pelos Correios, a Polícia Militar do Distrito Federal ainda não havia se pronunciado até a publicação desta reportagem.

