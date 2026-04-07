A- A+

Eleições 2026 Casa Civil anuncia novos secretários após trocas de ministros por causa das eleições Antiga secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, passou a ser a ministra

A Casa Civil anunciou nesta terça-feira, 7, uma série de mudanças na pasta por causa das saídas dos ministros que disputarão as eleições deste ano.

Além de Rui Costa, que deixou o cargo de ministro, Bruno Moretti, antigo secretário de Análise Governamental, deixou o cargo para se tornar ministro do Planejamento. A antiga secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, passou a ser a ministra.

A seguir, os novos ocupantes de cargos do ministério responsável pela articulação geral do governo:

- Secretária-executiva: Francisca de Carvalho, ex-assessora especial de Miriam Belchior, já integrou a Secretaria de Relações Institucionais e a chefia de gabinete do Ministério do Planejamento;

- Secretária-executiva adjunta: Júlia Rodrigues, ex-secretária de Articulação e Monitoramento;

- Secretária de Análise Governamental: Danielle Cancella, ex-secretária adjunta;

- Secretário de Articulação e Monitoramento: Rogério da Veiga, ex-secretário adjunto.

Veja também