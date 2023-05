Casa Civil reage a Elmar Nascimento e nega interferência sobre liberação de recursos a parlamentares

A- A+

A Casa Civil negou nesta quinta-feira (11) interferência sobre a liberação de emendas ou outros recursos destinados por parlamentares por meio de emendas. O posicionamento do ministério é uma reação à fala do deputado Elmar Nascimento (BA), líder do União Brasil na Câmara, que, em entrevista ao GLOBO, afirmou que o ministro da Casa Civil Rui Costa tem represado pagamentos que haviam sido prometidos no ano passado.

Segundo o parlamentar, o ministro foi contra um acordo da época da PEC da Transição para a manutenção do controle dos deputados sobre todo o orçamento originário das emendas do orçamento secreto, identificadas na época pelo código RP-9.

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) liberou, o ministro Alexandre Padilha solicitou os pagamentos, e a Casa Civil represou 70%. Liberou só 30%. Não tem nenhum sentido represar pagamentos com recursos disponíveis. Traz dificuldades no relacionamento, disse Nascimento ao GLOBO.

O ministério alega que nem sequer participa do fluxo de liberação desses recursos e explica que são quatro as pastas que integram esse processo: Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela análise política do fluxo das emendas; Planejamento, que faz o empenho da emenda; Fazenda, a quem cabe o pagamento e o ministério da ponta que entrega a política. Não há bloqueio ou liberação de emendas que passe pela Casa Civil, conforme a pasta

No final do ano passado, um acordo com parlamentares que garantiu a aprovação da PEC da Transição previa a divisão entre deputados e senadores do um montante de R$ 9,8 bilhões que o Executivo herdou com o fim do orçamento secreto, extinto após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em dezembro de 2022.

Nas últimas semanas, parlamentares passaram a pressionar o Planalto pela liberação desses valores e chegaram a impor uma derrota com derrubada de pontos do Marco do Saneamento, iniciativa liderada por Rui Costa. Em movimento de alinhamento com a base, o governo começou a pagar esses valores nesta semana. Como mostrou O GLOBO, o governo repassou de uma só vez R$ 700 milhões para deputados e senadores na terça-feira.

Elmar Nascimento e Rui Costa são adversários políticos na Bahia, onde o União Brasil faz oposição ao PT. Na época da composição dos ministérios, Nascimento chegou a ser cogitado para ocupar um ministério de Integração Nacional pelo União, mas seu nome foi rechaçado pelo partido do presidente Lula.

Aliados de Costa viram nas falas de Nascimento uma tentativa de desgastá-lo junto ao Congresso. O ministro repete a interlocutores que não faz reunião com parlamentares, presidentes de partidos, não discute sobre emendas e que o comando da articulação política cabe ao ministro Alexandre Padilha. Costa tem sido cobrado por senadores e deputados a participar mais da articulação política do governo frente as dificuldades do governo de montar uma base sólida. À frente da Casa Civil, Costa, no entanto, tem perfil de gerenciar os principais programas de governo, cobrando prazos e metas das demais ministérios.

