A- A+

RIO DE JANEIRO Casamento de Rodrigo Maia tem festa de luxo com presença de ministros do STF, políticos e shows Flávio Dino e Barroso compareceram à cerimônia na Ilha Fiscal, onde também estiveram líderes políticos e banqueiros

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia se casou neste sábado com a advogada e professora de Direito Vanessa Rahal Canado em uma cerimônia de luxo na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. Entre os convidados estavam ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), políticos, publicitários e banqueiros. Atualmente, Maia é presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras.

O evento contou com shows dos sambistas Xande de Pilares e Pretinho da Serrinha, além do cantor baiano Bell Marques.

A cerimônia foi celebrada pelo publicitário Nizan Guanaes, que já atuou como marqueteiro de políticos como Fernando Henrique Cardoso e Roseane Sarney. "O que a gente não faz por um amigo. Fui o celebrante do casamento de Rodrigo Maia e Vanessa Rahal Canado neste cenário lindo do Rio", escreveu Guanaes em uma publicação no Instagram.

Entre os políticos presentes estava o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e os deputados federais Baleia Rossi (MDB) e Aguinaldo Ribeiro (PP). Nomes do judiciário também estiveram na festa. Entre os convidados estavam os ministros do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso e Flávio Dino. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também estava na festa. O banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, foi outro que esteve presente no casamento.

Ex-prefeito do Rio e pai do noivo, César Maia não pode comparecer ao casamento, segundo uma publicação da filha Daniela Maia no Instagram. No início do mês, a mãe de Rodrigo e Daniela Maia, Mariangeles Maia, morreu. Veja abaixo:

"Entre tanta tristeza que temos vivido, nossa família nesses dois dias vivemos momentos de alegria! (...) Minha MÃE deve estar MUITO feliz! Meu pai Cesar Maia coordenando de casa a continuidade dessa família que minha mãe construiu! Meu irmão Rodrigo Maia felicidades sempre!", escreveu a secretária de Turismo do Rio.

A advogada Vanessa Rahal é professora e coordenadora do Núcleo de Tributação do Insper. Ela fez carreira em escritórios de advocacia como Mattos Filho, BM&A, Eurico de Santi, CSMV e FM/Derraik, tendo também trabalhado como assessora especial do Ministro da Economia entre 2019 e 2021, durante o governo Bolsonaro. Atualmente, ela é consultora em política pública na área tributária.

Veja também