brasil Caso Abin: Lula se reúne com indicado para comandar agência de inteligência Encontro entre o presidente e Luiz Fernando Corrêa, cujo nome ainda precisa ser aprovado pelo Senado, ocorre após denúncia de espionagem no órgão sob a gestão de Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma reunião marcada nesta segunda-feira (20) com Luiz Fernando Corrêa, indicado por ele para comandar a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O encontro está previsto para ocorrer às 10h no Palácio do Planalto.

Corrêa é delegado aposentado da Polícia Federal (PF) e dirigiu a corporação entre 2007 e 2011, durante o segundo mandato de Lula na Presidência. Por isso, é considerado um nome de confiança do presidente.

Sua indicação para comandar a Abin foi enviada ao Senado no início de março. Corrêa ainda precisa passar por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que ainda não tem data para ocorrer. Também no início do mês, a agência foi transferida do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para a Casa Civil.

A substituição no comando da Abin ocorre em meio à revelação, feita pelo GLOBO, de que a agência operou um sistema secreto de monitoramento da localização de cidadãos em todo o território nacional durante os três primeiros anos do governo Bolsonaro. A ferramenta permitia, sem qualquer protocolo oficial, monitorar os passos de até 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses.

Na semana passada, a PF abriu um inquérito para investigar o caso. Também serão realizadas apurações na Controladoria-Geral da União (CGU), na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), no Tribunal de Contas da União (TCU) e no Congresso.

