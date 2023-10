A- A+

investigação Caso Abin: Moraes manda empresa israelense informar quais outros órgãos usaram programa espião De acordo com as investigações da Polícia Federal, o "First Mile" tem capacidade de monitorar, sem autorização judicial, os passos de até 10 mil pessoas por ano

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a empresa israelense Cognyte (ex-Verint) informe a lista de todos os órgãos brasileiros que utilizaram a ferramenta “First Mile”. O objetivo é que a Polícia Federal investigue quem, além da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), operou o sistema secreto com capacidade de monitorar, sem autorização judicial, os passos de até 10 mil pessoas por ano.

De acordo com a PF, profissionais da equipe de operações da Abin acessaram, sem qualquer controle formal, o “First Mile” durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Para isso, bastava digitar o número de um contato telefônico no programa e acompanhar num mapa a localização registrada a partir da conexão de rede do aparelho.

Ao analisar os cerca de 1.800 acessos feitos pela Abin na ferramenta — um número que a PF considera ser apenas um extrato das consultas de fato realizadas no programa —, investigadores descobriram contatos relacionados ao ex-deputados Jean Wyllys e David Miranda, além de outros políticos, jornalistas e advogados e até um servidor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Como O Globo mostrou na semana passada, um dos monitorados pela agência de inteligência foi o analista ambiental Hugo Ferreira Netto Loss, então coordenador de Operações de Fiscalização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O servidor foi exonerado do cargo, em abril de 2020, após encabeçar operações contra garimpeiros e madeireiros ilegais na Amazônia.

No último dia 20, a PF realizou uma operação para cumprir dois mandados de prisão e 25 de busca e apreensão contra o monitoramento ilegal. Em um dos locais, foram encontradas evidências de que o Exército Brasileiro utilizou o “First Mile”. A corporação adquiriu a ferramenta da Cognyte durante a intervenção federal na segurança pública do Rio.

Uso nos estados

Há ainda contratos firmados pela empresa israelense com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo menos nove governos estaduais, como os de Goiás, São Paulo, Amazonas e Mato Grosso.

O inquérito apura também, além do uso indevido do sistema, a atuação de dois desses servidores da Agência que, em razão da possibilidade de demissão em processo administrativo disciplinar, teriam utilizado o conhecimento sobre o uso indevido do sistema como meio de coerção indireta para evitar a demissão.

Conforme reportagem publicada no Globo em março, os dados são coletados por meio da troca de informações entre os celulares e antenas para conseguir identificar o último local conhecido da pessoa que porta o aparelho. O sistema foi utilizado quando o diretor da agência era Alexandre Ramagem, atualmente deputado federal.

A PF pontua também que o sistema de geolocalização utilizado pela Abin é um software intrusivo na infraestrutura crítica de telefonia brasileira. “A rede de telefonia teria sido invadida reiteradas vezes, com a utilização do serviço adquirido com recursos públicos”, informou, em nota.

Os investigados podem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.

Veja também

BRASIL Pontos de desenvolvimento do Brasil estão na Constituição, diz Barroso