Caso das joias: depoimentos de aliados de Bolsonaros à PF são adiados

Os depoimentos do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque e do ex-assessor Marcos André dos Santos Soeiro, que estavam previstos para esta quinta-feira (9) foram adiados para a próxima terça-feira (14). As oitivas foram adiada a pedido da defesa. A previsão é que o depoimento do ex-ministro seja realizado por videochamada. A informação é do portal de notícias UOL.

Bento e o Soeiro foram intimados ontem (8) pela Polícia Federal (PF) no âmbito do inquérito que apura a entrada de joias recebidas pela Arábia Saudita e que acabaram apreendidas pela Receita Federal, no aeroporto de Guarulhos (SP). O valor estimado das joias é de R$ 16,5 milhões.

A apreensão de joias que seriam para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e para a primeira-dama Michelle foi revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo na última sexta-feira (3). O jornal Folha de S. Paulo mostrou depois que há um segundo conjunto de joias, que não foi apreendido e que estaria no acervo privado de Bolsonaro.

