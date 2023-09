A- A+

“O que o sistema não consegue controlar prefere proibir ou destruir”

Deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança sobre a decisão contra o Uber

Caso de propina para socialista não espanta PE

Tem notórias ligações a empresas de apostas esportivas o deputado Felipe Carreras (PSB-PE), pivô do escândalo de suposta cobrança de propina de R$ 35 milhões para “pegar leve” com as “bets”. Por isso não causou surpresa em Pernambuco a denúncia na revista Veja contra Carreras, relator de projeto para regular o setor, que teria cobrado mala de dinheiro. Ele é sócio desde 2004 da Festa Cheia, cujos eventos têm sido patrocinados pelas “bets”, empresas de apostas objeto do projeto.

Homem de confiança

Carreras ainda é apontado em Pernambuco como o principal homem de confiança do prefeito do Recife, João Campos (PSB).

A ficha do distinto

Carreras foi secretário de Turismo na gestão de Geraldo Júlio, preposto do falecido Eduardo Campos no Recife.

Evento da semana

Programado para este final de semana, o Samba Recife, da Festa Cheia, com Alexandre Pires, Belo, Mumuzinho etc, tem patrocínio da PixBet.

Quase monopólio

Nos últimos 15 anos quase não houve grande evento em Pernambuco sem que a turma de Carreras na Casa Cheia estivesse por trás.

Oposição leva o dobro de recursos no novo PAC

Estados com governadores que declararam apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro levaram o dobro de recurso destinado pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento, o Novo PAC. Serão quase R$ 1,3 trilhão para essa turma. Os que fizeram um “L” nas eleições irão levar pouco mais de R$ 600 bilhões. Quem mais vai ver a cor do dinheiro do PAC será o Rio de Janeiro, berço da base de apoio bolsonarista, governado por Cláudio Castro (PL), do partido do ex-presidente: R$ 342,6 bilhões.

Cooptação

São Paulo, de Tarcísio de Freitas (Republicanos), ficará com a segunda maior fatia do PAC: R$ 179,6 bilhões.

Em família

Entre governos estaduais lulistas, Sergipe ganhou a sorte grande: R$ 136,6 bilhões. É lá que o neto de Lula tem uma boquinha no governo.

Raspa do tacho

O menor volume de grana do Novo PAC fica com o bolsonarista Gladson Cameli (PP), que derrotou o clã Viana no Acre: R$ 26,6 bilhões.

Passarinho bebe?

Tem gente desconfiando daquela água que o presidente Lula andou entornando, nesta sexta (22). Pelas 18h, ele tascou um post no X de Elon Musk informando haver decretado fim de semana hoje e amanhã.

18 vezes maior

Jandira Feghali (PCdoB-RJ) ameaçou bater em Nikolas Ferreira (PL-MG) em sessão da CPMI do dia 8, e vai parar no Conselho de Ética da Câmara. “Imagina se fosse o contrário?”, indagou o deputado que, com quase 1,5 milhão de votos, foi 18 vezes mais votado que a deputada.

Calendário contra o Agro

Presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, o deputado Pedro Lupion (PP-PR) não se conforma com a decisão do STF sobre o marco temporal: desconfia que “foi montado um calendário contra o agro”.

Bessias na batalha

Cavando a indicação para ocupar a cadeira de Rosa Weber no STF, o chefe da AGU, Jorge Messias, participa até de batizado de boneca se tiver parlamentar. Na sexta (22), esteve em evento da frente evangélica.

Aumento abusivo

A Aneel conseguiu unir políticos de situação e oposição do Amapá. A agência, que não está nem aí para o consumidor que a sustenta, liberou aumento de 44,4% na conta luz. Os políticos bateram à porta do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia). O plano é barrar o reajuste.

Contrapé

Lula e assessores tiveram de reavaliar planos, após a área técnica do governo não recomendar a volta do horário de verão, extinto por Jair Bolsonaro em 2019. Já preparavam o anúncio.

Leitura de relatório

O deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) prevê que será lido na terça-feira (26) o relatório da CPI do MST, onde a oposição é maioria, pedindo o indiciamento de 11 pessoas, incluindo GDias, o general de Lula.

Semana difícil

O pobre investidor que comprou ação da Americanas teve mais uma semana amarga na Bolsa. O papel, que abriu segunda-feira (18) valendo R$ 0,83, fechou a sexta (22) ainda mais desvalorizado, R$ 0,76.

Pensando bem...

...nem precisava do “decreto”, Lula não sai do sextou há 265 dias.

PODER SEM PUDOR

Voto declarado

Após elogiar a atuação do relator Osmar Serraglio na CPI dos Correios, a deputada Juíza Denise Frossard (PPS-RJ) confessou que votaria nele, se pudesse, para ministro do Supremo Tribunal Federal. Ao ouvir a declaração, o presidente da CPI, Delcídio Amaral (PT-MS), provocou: “Vote em mim, também, no Mato Grosso do Sul!” A deputada devolveu: “Só se você votar em mim no Rio de Janeiro”. O experiente Arnaldo Faria de Sá encerrou: “Isto está virando compra de voto!”.



___

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

www.diariodopoder.com.br

