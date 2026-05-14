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Política 'Caso dele é de polícia', diz Lula sobre conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro Ao ser questionado, presidente disse que não comentaria os diálogos pois não "é policial e nem procurador-geral"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que os diálogos de Flavio Bolsonaro com o bandeiro Daniel Vorcaro são caso para a Polícia Federal. Sem citar o nome do senador, Lula disse que não comentaria as conversas, reveladas na quarta-feira pelo site The Intercept Brasil, que revelaram que o presidenciável do PL pediu dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre seu pai, Jair Bolsonaro (PL).

— Não vou comentar, é um caso de policia, não é meu, não sou policial, não sou procurador-geral. O caso dele é de polícia. Tem algum delegado aqui? Não tem. Então vá na primeira delegacia da PF e pergunta como será tratado o caso dele. O meu caso é tratar do povo brasileiro, da Petrobras — disse Lula em visita a uma fábrica de fertilizantes da Bahia.

Lula tratou do tema no Polo Industrial de Camaçari ao ser questionado por jornalistas. Mais cedo, também Camaçari, Lula afirmou que a “a verdade tarda, mas não falha”. A declaração foi dada, durante visita a obras do programa Minha Casa Minha Vida.

— Vocês estão vendo na televisão, a verdade tarda mas não falha — disse o presidente.

Em sua conta no Instagram, o PT relacionou a fala com as denúncias contra Flávio. “Lula acaba de comentar o escândalo Bolsomaster e as revelações sobre a relação íntima dos Bolsonaro com Daniel Vorcaro”, postou o partido junto com o vídeo com um corte do discurso de Lula.

O partido foi rápido ao explorar o assunto nas redes sociais, republicando o áudio enviado por Flávio Bolsonaro a Vorcaro, e convocando uma força-tarefa para explorar os diálogos nas redes sociais.

A legenda vê o episódio como uma oportunidade ímpar de colar o caso Master no principal adversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial.

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