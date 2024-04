A- A+

Justiça Caso Elon Musk: Barroso diz que decisões judiciais não podem ter "descumprimento deliberado" Presidente do STF afirmou que "toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita às leis e às decisões das autoridades brasileiras"

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou nesta segunda-feira que "decisões judiciais podem ser objeto de recursos, mas jamais de descumprimento deliberado". A declaração ocorreu após o empresário Elon Musk virar alvo de um inquérito por criticar decisões do STF.

"Decisões judiciais podem ser objeto de recursos, mas jamais de descumprimento deliberado. Essa é uma regra mundial do Estado de Direito e que faremos prevalecer no Brasil", disse o ministro em nota oficial.

De acordo com o ministro, "o Supremo Tribunal Federal atuou e continuará a atuar na proteção das instituições, sendo certo que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal, às leis e às decisões das autoridades brasileiras".

No domingo, após ameaças do bilionário sobre descumprir as decisões judiciais do ministro do Supremo, Moraes determinou abertura de uma investigação contra o empresário e uma multa diária de R$ 100 mil por perfil, caso plataforma desobedeça qualquer ordem judicial, dentro do inquérito que apura a existência de milícias digitais.

