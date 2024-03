A- A+

paraná Caso Marcelo Arruda: Bolsonarista que matou tesoureiro do PT vai a júri em 4 de abril Servidor público filiado ao PT, foi morto a tiros pelo policial penal Jorge Guaranho em Foz do Iguaçu

O júri popular de Jorge Guaranho — bolsonarista que é réu pelo assassinato do ex-tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda — está previsto para o dia 4 de abril. O julgamento, que seria realizado em dezembro do ano passado, foi adiado por pedido da defesa de Guaranho.

O crime foi cometido em julho de 2022. Na ocasião, o guarda municipal Marcelo Arruda comemorava o aniversário de 50 anos com amigos e familiares quando foi baleado por Guaranho, que é policial penal. O autor do crime invadiu o local da festa porque descobriu que o tema da celebração era o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já que a vítima atuava como tesoureiro do partido na cidade.

Guaranho está preso no complexo médico-penal de Pinhais, região metropolitana de Curitiba (RMC), onde aguarda julgamento. Ele é réu por homicídio doloso duplamente qualificado por motivo fútil, após denúncia do Ministério Público do Paraná (MPPR) à Justiça. Um vídeo captado pela câmera de monitoramento do local da festa de aniversário mostra o momento em que Guaranho matou Arruda a tiros.

Guaranho teve acesso às imagens da câmera de segurança da Associação Recreativa Esportiva Segurança Física de Itaipu (Aresf) por meio de um terceiro. Mesmo sem conhecer a vítima, ele foi até o local para insultar Arruda. Ele invadiu a área privada aos gritos de “aqui é Bolsonaro” e discutiu com a vítima antes de deixar o local.

O autor do crime retornou instantes depois, já armado, e atirou contra o aniversariante. Arruda reagiu e também acertou o criminoso. Ambos foram socorridos, mas o petista não resistiu aos ferimentos.

Veja também

DEPOIMENTO Após silêncio na PF, coronel do Exército suspeito de atuar em minuta golpista pede novo depoimento