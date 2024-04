Caso Marielle: entenda por que Chiquinho Brazão é apontado como mandante da morte

A- A+

Apontado na delação do ex-PM Ronnie Lessa, executor das mortes de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, como um dos mandantes do crime, o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido) tinha um histórico de enfrentamento político com a vereadora por questões ligadas a terras. De acordo com o relatório da Polícia Federal que culminou com as prisões de Chiquinho, de seu irmão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Domingos Brazão, e do ex-chefe de Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, em 24 de março deste ano, o deputado e Marielle ficaram em lados opostos durante a votação de um projeto de lei aprovado em 2017 na Câmara Municipal do Rio para regularizar ocupações clandestinas.

Nesta quarta-feira (10), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara decide se aprova parecer pela manutenção da prisão de Chiquinho.

A Polícia Federal aponta que a reação de Chiquinho à atuação parlamentar de Marielle, que votou contra o projeto, foi "descontrolada". O projeto chegou a virar lei, mas foi anulado pela Justiça depois.

“Aqui impende destacar que esse cenário recrudesceu justamente no segundo semestre de 2017, atribuído pelo colaborador como sendo a origem do planejamento da execução ora investigada, ocasião na qual ressaltamos a descontrolada reação de Chiquinho Brazão à atuação de Marielle na apertada votação do PLC nº 174/2016, externada pelo assessor Arlei Assucena. No mesmo sentido, apontam diversos indícios do envolvimento dos Brazão, em especial de Domingos, com atividades criminosas, incluindo-se nesse diapasão as relacionadas com milícias e 'grilagem' de terras. Por fim, ficou delineada a divergência no campo político sobre questões de regularização fundiária e defesa do direito à moradia", diz um trecho do relatório.

Chiquinho Brazão foi eleito vereador do Rio pela primeira vez em 2004 e reeleito em 2008, 2012 e 2016, num total de quatro mandatos consecutivos no legislativo municipal. Na última passagem pelo Palácio Pedro Ernesto, o mandato de Chiquinho coincidiu com o de Marielle Franco, de 2017 (início da legislatura) até seu assassinato, em março de 2018.

Também em 2018, Chiquinho Brazão foi eleito deputado federal, tendo renovado o mandato na eleição de 2022. Ele exerceu também o cargo de secretário municipal de Ação Comunitária da Prefeitura do Rio até fevereiro deste ano, quando pediu exoneração após surgirem os primeiros rumores sobre sua possível participação no crime.

Veja também

COMANDANTES-GERAIS Chefe da PM de SP é eleito presidente do conselho nacional