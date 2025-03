Caso Marielle: Moraes autoriza desbloqueio parcial de contas de delegado acusado de ser o mandante

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido da defesa do delegado Rivaldo Barbosa e autorizou o desbloqueio parcial de suas contas bancárias. Ficarão disponíveis R$ 18.813,49 por mês, que poderão ser utilizados por sua esposa, Érika Araújo.

Rivaldo está preso preventivamente há um ano, pela suspeita de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL). Ele é réu em uma ação penal no STF, ao lado do deputado federal Chiquinho Brazão (Sem partido-RJ) e do conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro Domingos Brazão e de outras duas pessoas. Todos negam participação no crime.

Os advogados do delegado haviam alegado que o bloqueio estava "comprometendo severamente as condições financeiras de sua família, que hoje depende de sua renda para o mínimo existencial" e solicitaram a liberação dos salários recebidos no último ano e dos pagamentos futuros. A remuneração atual de Rivaldo é em torno de R$ 29 mil líquidos. De acordo com a defesa, o total de despesas mensais da família é R$ 24.890,64.

A ação penal sobre os mandantes do assassinato de Marielle está na reta final de tramitação e deve ser julgada nos próximos meses. As defesas dos réus pediram diligências adicionais, como a coleta de novas provas. Depois dessa etapa, será aberto o prazo para as alegações finais.

