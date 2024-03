A- A+

STF Caso Marielle: Moraes diz que 'inexistem dúvidas' sobre motivação dos irmãos Brazão para assassinato Ministro apontou que o motivo foi divergência política em relação à regularização fundiária de condomínios da Zona Oeste do Rio

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes apontou que o motivo do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) foi divergência política em relação à regularização fundiária de condomínios da Zona Oeste do Rio.

Segundo Moraes, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão tinham "divergência no campo político sobre questões

de regularização fundiária e defesa do direito à moradia" e "inexistem dúvidas" sobre a atuação deles no crime.

Essa informação foi relatada à Polícia Federal pelo delator e assassino confesso Ronnie Lessa, que foi o executor do crime.

"Deste modo, não obstante a falta de provas diretas decorrentes da natureza clandestina das tratativas que Ronnie Lessa alega ter mantido com Domingos e Chiquinho Brazão, é possível inferir que suas declarações sobre o motivo que teria ensejado a morte da Vereadora Marielle Franco se mostram verossímeis diante dos dados e indícios ora apresentados", escreveu Moraes.

Veja também

Caso Marielle Franco Câmara deve analisar em plenário prisão de deputado Chiquinho Brazão, detido no caso Marielle