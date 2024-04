Caso Marielle: partido de Bolsonaro foi unânime na CCJ pela soltura de Brazão

A- A+

A Comissão de Constituição e Justiça votou a favor de um relatório que confirma a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão com 39 votos favoráveis contra 25 contrários. A decisão agora precisa ser confirmada no plenário da Câmara dos Deputados.

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi unânime: todos os 13 deputados da sigla votaram contra a prisão de Brazão. Outros nove votos vieram de dois partidos do Centrão, o União Brasil, com seis votos contra a prisão, e o Republicanos, com três votos.

Acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, Chiquinho e seu irmão Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ), foram presos no dia 24 de março.

No caso do União Brasil, ex-partido de Chiquinho Brazão, expulso após sua prisão, apenas dois deputados votaram a favor de referendar a decisão que ordenou a prisão do parlamentar: Benes Leocádio, do Rio Grande do Norte, e Kim Kataguiri, de São Paulo. Os deputados Danilo Forte (CE), Nicoletti (RR), Delegado Marcelo Freitas (MG), Dani Cunha (RJ), Rafael Simõs (MG) e Fernanda Pessoa (CE) votaram contra a prisão.

