A- A+

caso master "Caso Master é o maior roubo da história do Brasil", diz Lula ao cobrar investigação sem blindagem Nas redes sociais, o presidente afirmou que a democracia não pode ficar refém de vazamentos seletivos

Leia também

• Moraes aponta 'fortes indícios' de crimes de Mendonça e pede investigação no inquérito das fake news

• Moraes pede a Fachin investigação de Mendonça no inquérito das fake news

• Segunda sessão do STF após revelação de mensagens de Vorcaro tem risadas e brincadeira de Moraes

Em vídeo publicado nas redes sociais na noite desta quinta-feira (3), o presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), classificou o escândalo envolvendo o Banco Master como o “maior roubo da história do Brasil”.

Segundo o chefe de estado, milhões de pessoas de diferentes estados e municípios foram afetadas pelo caso.

Lula afirmou ainda que o banqueiro Daniel Vorcaro, apontado como líder do esquema investigado, mantém relações com pessoas poderosas.

O presidente destacou que o dono do Banco Master foi preso e que o banco foi fechado durante seu governo.

“O banqueiro, líder do esquema, tem relações com muita gente poderosa. E foi no meu governo que ele foi preso e seu banco fechado. Há suspeita de políticos e agentes públicos envolvidos”, afirmou.

Daniel Vorcaro foi preso pela primeira vez na noite de 17 de novembro de 2025, quando tentava embarcar em um jato particular no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ele voltou a ser preso pela Polícia Federal durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em março deste ano.

Vazamentos seletivos

Durante o pronunciamento, o presidente também criticou o que classificou como “vazamentos seletivos” relacionados às investigações.

Para Lula, a democracia brasileira não pode ficar condicionada à divulgação parcial de informações sobre o caso.

“Diante da gravidade do momento, o povo brasileiro espera que o presidente da Suprema Corte e a Procuradoria-Geral da República liderem um processo que garanta a integridade e a confiança nas investigações”, declarou.

O presidente defendeu que as instituições atuem com firmeza e transparência.

“Como presidente da República, acredito que só agindo com firmeza e transparência vamos garantir que as instituições sejam respeitadas pela sociedade brasileira”, afirmou.

Mensagens divulgadas

O Estadão revelou que Alexandre de Moraes, ministro do STF, editou uma versão do contrato de R$ 131 milhões para o escritório advocatício da mulher dele, a advogada Viviane Barci de Moraes, prestar serviços para o Banco Master.

Ainda de acordo com o jornal, mensagens obtidas pela Polícia Federal (PF) mostraram também que banqueiro procurava ministro para tentar reverter a sua situação jurídica antes de ser preso, em novembro do ano passado.

O dono do Banco Master perguntou se conseguiria ajuda do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e do procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet.

Segundo as informações, Vorcaro liberou cartões de crédito com limites de R$ 300 mil para os dois filhos do ministro.

Nesta terça-feira (1º), Mendonça retirou o sigilo e tornou públicos os detalhes da investigação da PF sobre a relação entre Vorcaro e Moraes.

Nesta quinta-feira, Moraes pediu a inclusão de Mendonça no inquérito das fake news.

Investigação

Lula também disse que pessoas que ocupam funções públicas devem colocar o interesse coletivo acima de interesses individuais.

­­­­­

“A democracia precisa de instituições fortes e respeitadas. Fica claro que nossos sistemas político e judiciário precisam de reformas profundas”, disse.

Ao final do vídeo, o presidente defendeu uma investigação ampla, sem proteção a suspeitos.

“É fundamental que se investigue todo mundo, sem blindagem de ninguém, doa a quem doer. O povo brasileiro tem o direito de saber a verdade”, concluiu.



Veja também