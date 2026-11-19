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BRASIL Caso Master: equipe da PGR será responsável por analisar relatórios sobre ministros do STF Grupo é o mesmo que tem assinado, conjuntamente, pareceres sobre o caso Master desde o dia 11 de setembro

A equipe da Procuradoria-Geral da República que vai analisar os relatórios da Polícia Federal sobre as citações de ministros do Supremo Tribunal Federal no caso Master é composta pelo chefe do órgão, Paulo Gonet, e mais seis integrantes. Após o recebimento dos documentos, na noite de quarta-feira, o presidente da Corte, Edson Fachin, deu 15 dias para o órgão de investigação examinar o conteúdo e avaliar "providências que entender cabíveis".

Assim, caberá à essa equipe, chefiada por Gonet, avaliar se existem elementos que justifiquem a abertura de novas investigações a partir das menções a ministros do STF no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Em nota, o STF informou que o conteúdo do documento está sob sigilo.

Além de Gonet, analisarão os documentos elaborados pela PF o vice-procurador-geral da República, Hindemburgo Chateaubriand Filho; os subprocuradores-gerais André de Carvalho Ramos e Edilio Magalhães Teixeira, designados para o caso Master; e três membros auxiliares, também integrantes do Ministério Público Federal.

O grupo é o mesmo que tem assinado, conjuntamente, pareceres sobre o caso Master desde o dia 11 de setembro, quando os subprocuradores foram designados para atuar nas investigações. A equipe elaborou, por exemplo, a manifestação para que todos os ministros do STF tivessem acesso à integra das mensagens do celular de Vorcaro antes do julgamento do dia 15 de setembro, sobre os diálogos entre o ex-banqueiro e o ministro Alexandre de Moraes.







A equipe foi montada na esteira da crise do STF, com a troca de acusações entre os Moraes e André Mendonça, e da abertura de um procedimento preliminar sobre as citações a Gonet nas mensagens de Vorcaro. No fim de setembro, o Conselho Superior do MPF barrou um pedido de investigação preliminar sobre a atuação do PGR e o manteve à frente do caso.

Em sua análise, a PGR deverá indicar quais providências considera cabíveis em cada caso. Entre as possibilidades estão a abertura de uma investigação, a realização de novas diligências para aprofundar as informações reunidas pelos investigadores ou o arquivamento do material.

Como mostrou o Globo, os relatórios da PF trazem a distinção entre as menções com potencial de repercussão jurídica e aquelas consideradas sem relevância. Há pelo menos seis deles, com citações a parentes e indicações de graus diferentes de suposta proximidade com Vorcaro.

Há exemplos em que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro mandava mensagens diretas ou fazia chamadas de voz, como é o caso de Aleandre de Moraes e Dias Toffoli. E há os magistrados que são citados por terceiros, como é o caso de Kassio Nunes Marques.

Os relatórios que foram refeitos por ordem da direção da Polícia Federal incluem a descrição das mensagens e o contexto em que as conversas ocorreram. Por exemplo, caso mencionem placares de julgamento no STF, o documento vai detalhar a qual caso se referiam e se a pauta era de interesse do ex-dono do Master.

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