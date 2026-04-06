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Caso Master Caso Master: EUA autoriza intimações a Vorcaro, galerias e empresas de luxo para vasculhar bens Liquidante da institução quer mapear ativos que possam ter sido ocultados

O Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida autorizou a liquidante do Banco Master, a EFB Regimes Especiais de Empresas, a vasculhar bens da instituição no exterior. Em decisão, o juiz Scott Grossman manteve 24 dos 28 requerimentos feitos pela EFB entre 29 de janeiro e 19 de fevereiro deste ano para realizar intimações a galerias de arte, varejistas de luxo e casas de leilão, além do banqueiro Daniel Vorcaro, para a produção de provas.

"Essas intimações buscam informações de negociantes de arte, varejistas de luxo e outros com relação tanto aos devedores quanto a outras dezesseis entidades — incluindo o Sr. Vorcaro — definidas como as 'Partes de Congelamento de Ativos'", diz parte da decisão.

A liquidante quer mapear ativos que possam ter sido ocultados e reexaminar transações financeiras realizadas entre Vorcaro — ou pessoas ligadas a ele — a as entidades intimadas.

O juiz entendeu que a legislação brasileira justifica a investigação de partes controladoras cujos ativos possam estar entrelaçados aos ativos dos devedores.

"Sob a lei brasileira, essas partes estão sujeitas a uma ou mais ordens automáticas de congelamento de ativos inseridas pelo Banco Central do Brasil em conexão com a liquidação extrajudicial dos devedores".

A investigação dos bens foi classificada pela defesa de Vorcaro no processo como genérica demais e sem alvo definido, mas o juiz afirmou que Vorcaro não demonstrou "causa justa" suficiente nem explicou como eventuais direitos à privacidade se aplicariam especificamente para impedir a descoberta de bens relevantes à administração da massa falida do Master.

Entre os pedidos de Vorcaro aceitos pelo magistrado americano está a aplicação da chamada "regra do processo pendente" para limitar o uso de investigações amplas pelo liquidante quando já existe um litígio formal em curso, no caso específico, sobre uma mansão de US$ 32 milhões na Flórida que estaria ligada a Vorcaro.

O liquidante não poderá colher provas de maneira ampla sobre o imóvel porque já prestou, em 2 de março, uma queixa contra parentes de Vorcaro relacionada ao mesmo bem.

De acordo com a decisão de Grossman, a EFB "protocolou uma reclamação neste Tribunal contra uma das partes intimadas – a Sozo Real Estate Inc. – juntamente com Henrique M. Vorcaro (pai do Sr. Vorcaro) e Natalia Vorcaro Zettel (irmã do Sr. Vorcaro)".

Com a decisão, a EFB poderá produzir provas relacionadas ao imóvel, mas precisará seguir regras mais rigorosas e não poderá conduzir a investigação de maneira ampla.

A reclamação da liquidante reivindicava a "constructive trust", quando uma pessoa que possui determinado bem em seu nome deve transferi-lo ao verdadeiro beneficiário.

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